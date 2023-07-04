Подросток умер после вдыхания паров освежителя воздуха

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Подольский школьник надышался парами освежителя воздуха и умер. Об этом пишет пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.
«Выполнен осмотр места происшествия, изъят баллон, опрошены очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении ведомства.
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Андрей Гаврилов