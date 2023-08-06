Подросток утонул в реке после побега из детского лагеря в Волгоградской области.

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Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального управления СК РФ Дарья Буянова сообщила, что тело 14-летнего подростка, который сбежал из детского лагеря в Волгоградской области, было обнаружено в реке Иловля.
Отмечается, что на погибшем не нашли телесных повреждений. Также отсутствуют признаки криминального характера гибели несовершеннолетнего.
По предварительной информации, в пятницу, 4 августа подросток вместе со своим другом сбежали из детского лагеря в селе Умет в Камышинском районе Волгоградской области. Несовершеннолетние решили искупаться на реке Иловля в необорудованном для плавания месте.
По факту инцидента проводится проверка.
Напомним, ранее в Москве во время купания в Большом Садовом пруду утонул мужчина. Пропавший по имени Дилшод вместе с другом отдыхал на Большом садовом пруду в Тимирязевском районе, прыгнул в воду и не вынырнул.
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По предварительной информации, в пятницу, 4 августа подросток вместе со своим другом сбежали из детского лагеря в селе Умет в Камышинском районе Волгоградской области. Несовершеннолетние решили искупаться на реке Иловля в необорудованном для плавания месте.
Напомним, ранее в Москве во время купания в Большом Садовом пруду утонул мужчина. Пропавший по имени Дилшод вместе с другом отдыхал на Большом садовом пруду в Тимирязевском районе, прыгнул в воду и не вынырнул.
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Екатерина Коршунова