Подросток в Ивановской области погиб, задев удочкой ЛЭП

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В Шуйском районе Ивановской области подросток погиб в результате удара током. Он коснулся удочкой линии электропередачи. Об этом в официальном телеграм-канале сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В ходе проводимой прокурорской проверки будут установлены все обстоятельства и подробности происшествия, а также дана правовая оценка соблюдению законодательства о соблюдении прав несовершеннолетних и исполнению требований безопасности при эксплуатации линий электропередачи. Прокуратура поставила на контроль ход и результаты проводимой следственными органами процессуальной проверки по факту случившегося.
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Александр Бойцов