Подросток зарезал ветерана СВО из-за замечания

Фото: Фотобанк Московской области
По информации источника, трагедия произошла в Горном. Тогда 18-летний юноша выгуливал сторожевую собаку, не используя поводок. В итоге, 23-летний молодой человек, который несколько недель назад вернулся из зоны спецоперации, сделал ему замечание. Между гражданами началась потасовка.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. В настоящий момент правоохранители проводят проверку.
Ранее «Радио 1» сообщало, что опубликованы первые фото из офиса в Воронеже после взрыва беспилотника.