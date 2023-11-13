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Подручный вора в законе Бекмурадов отправился из колонии на СВО

13 ноября 2023, 08:34
Фото: iStock/Andrii Zorii

Фото: iStock/Andrii Zorii

Бывший майор ВДВ, подручный вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой) Батыр Бекмурадов из колонии строгого режима отправился на спецоперацию, об этом сообщает «КоммерсантЪ».
В 2018 году Бекмурадова приговорили к шести годам лишения свободы за вымогательство в составе группы лиц, а в 2021 году ещё к шести годам за похищение американского бизнесмена Бориса Минахи.

Как стало известно источникам «Коммерсанта», из колонии строго режима в Липецкой области Бекмурадов отправился в зону проведения специальной военной операции несколько недель назад, где командует одним из подразделений.


Отмечается, что 53-летний заключенный был осуждён, суммарно, на 15 лет лишения свободы.

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На Алтае пьяный псих-наркоман хотел поджечь отдел полиции
13 ноября 2023, 08:32

Фото: iStock/Elena Horrmann

36-летний местный житель пришёл к отделению районного МВД в селе Чемал с несколькими стеклянными бутылками, где находилась зажигательная смесь.
Shot сообщает, что в результате попытки поджога повреждена облицовка здания, проводка, флаги России и республики Алтай. Сотрудники отдела оперативно потушили возгорание и скрутили поджигателя. 

Им оказался 36-летний инвалид второй группы, который состоит на учете у нарколога и психиатра. Ранее в отношении мужчины уже возбуждали дело по 228-й статье. В момент преступления он был пьян. 

Возбуждено дело по статье «Хулиганство». Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив

В подмосковной Коломне задержали местного жителя, шпионившего в пользу Украины
#чп
#поджог
#пожар
#полиция
#новости
#психиатр
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В Новосибирске ребёнок выпал из окна 18 этажа и остался жив
13 ноября 2023, 08:20

Фото: iStock/Marija Stepanovic

Полуторагодовалый мальчик остался жив после падения из окна 18 этажа.
В Telegram-канале СУ СК России по Новосибирской области сообщают, что ЧП случилось вечером 12 ноября в Ленинском районе города. По предварительной информации, мальчик в момент происшествия находился в квартире со своими родителями.

«С телесными повреждениями ребенок доставлен в медицинское учреждение», - сказано в сообщении. 
Состояние пострадавшего не уточняется. По факту произошедшего инициирована проверка. 

Ранее сообщалось, что в Москве два человека пострадали в давке за билетами в Большой театр. По информации СМИ, огромная толпа собралась на Театральной площади, чтобы успеть купить билеты на новогоднее представление «Щелкунчик». Судя по опубликованном в сети фотографиям, обезумевшую толпу пришлось контролировать с помощью специальных ограждений сотрудникам правоохранительных органов.

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#больница
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В подмосковной Коломне задержали местного жителя, шпионившего в пользу Украины
13 ноября 2023, 07:39

Фото: iStock/cyano66

На территории войсковой части в подмосковной Коломне задержали местного жителя, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, неизвестного мужчину на территории подмосковной воинской части заметили 11 ноября. Когда его задержали - он заявил, что просто прогуливался. 

Во время обыска, в телефоне 23-летнего продавца-консультанта обнаружили 36 фотографий воинской части, а также пять скриншотов с геолокацией. После была найдена и переписка с украинцем, где россиянин сообщал информацию о военных объектах, расположенных в Коломне. 

Дома у задержанного обнаружили 5 телефонов и 2 компьютера, а также 7 бутылок с зажигательной смесью. Выяснилось, что за этот шпионаж он уже получила денежное вознаграждение. 

В настоящий момент мужчина задержан.

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#подмосковье
#военные
#украина
#фотография
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РИА: Суд вынес приговор главе камчатской турфирмы, чьи туристы погибли
13 ноября 2023, 06:51

Фото: iStock/Zolnierek

Суд в Петропавловске-Камчатском вынес приговор главе туристической фирмы «Экстрим тайм» Андрею Степанову, чьи туристы погибли при восхождении на вулкан Ключевской, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на помощника прокурора Камчатского края Елизавету Денисюк.
В сентябре 2022 года Степанов собрал туристическую группу из 10 человек из разных регионов России. В сопровождении двух гидов они должны были совершить восхождение на Ключевской вулкан, без разрешение природного парка. На высоте в 700 метров двое туристов почувствовали себя плохо и стали спускаться с одним из гидов, остальные восемь человек и второй гид продолжили восхождение. В результате, спустившаяся группа была эвакуирована спасателями, девять человек, которые продолжили восхождение, сорвались с ледового склона и погибли, не дождавшись помощи.

Степанова обвиняли по статье «Сказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть более двух лиц». Суд вынес ему обвинительный приговор с наказанием в виде четырех лет лишения свободы в колонии общего режима. Его также обязали выплатить иски потерпевшим за моральный ущерб.

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#погибшие
#туристы
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ФСБ подозревает жителя Красноярского края в шпионаже в пользу Украины
13 ноября 2023, 06:48

Фото: ФСБ России

В Красноярском крае сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя города Дивногорска, которого подозревают в шпионаже в пользу Киева. Об этом сообщает «АиФ-Красноярск» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, задержанный через интернет-мессенджер вступил в переписку с представителями Службы безопасности Украины (СБУ), после чего «за вознаграждение предоставил географические координаты и фотоснимки расположенияна территории региона воинских частей Минобороны и критически важных объектов энергетической инфраструктуры России».

Сейчас в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

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#фсб
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#красноярский край
#украина
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Al Mayadeen: После удара по базе в Сирии погибли четверо американских военных
13 ноября 2023, 05:59

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Четверо американских военных погибло при обстреле американской военной базы, расположенной на газовом месторождении «Конико» на востоке Сирии. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственного корреспондента.
Как сказано в сообщении, обстрел базы «Конико» был осуществлен с помощью 15 современных ракет «Град». По информации телеканала, не менее 10 вертолетов вывезли раненых американских военнослужащих в Ирак, где находится военный госпиталь.

Ранее в Пентагоне заявили о нанесении авиаударов по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на востоке Сирии.

«ВС США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались КСИР и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии», — прокомментировал ситуацию министр обороны США Ллойд Остин.

Целями ударов стали объекты в городах Абу-Кемаль и Эль-Маядин.

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#сирия
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Пентагон подтвердил удары по двум объектам КСИР и проиранских сил в Сирии
13 ноября 2023, 03:05

Фото: iStock/Austin Nooe

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о нанесении ударов ВВС США по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на территории Сирии. Об этом пишут «Известия».
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил о нанесении ударов ВВС США по двум объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок на территории Сирии. Об этом пишут «Известия».

Он добавил, что американская сторона совершила удар в ответ на продолжающиеся обстрелы на Ближнем Востоке войск США.

«ВС США нанесли сегодня высокоточные удары по объектам в восточной Сирии, которые использовались КСИР и связанными с Ираном группами, в ответ на продолжающиеся атаки на военнослужащих США в Ираке и Сирии», — проинформировал Остин.

Целями ударов стали объекты в городах Эль-Маядин и Абу-Кемаль, откуда скрытно действовали боевики, ​добавил глава оборонного ведомства.

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На Московском скоростном диаметре столкнулись автомобили, движение затруднено
13 ноября 2023, 03:00

Фото: iStock/GummyBone

Движение на Московском скоростном диаметре затруднено в результате столкновения нескольких автомашин, одна изх которых в результате инцидента перевернулась прямо на встречную полосу. Об этом сообщил Департамент транспорта Москвы в своём Telegram-канале.
Сейчас на месте работают оперативные службы. Все обстоятельства произошедшего, а также информация о пострадавших уточняются.

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#автомобили
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Пентагон: Авиакатастрофа в Средиземном море была с вертолётом, а не самолётом
13 ноября 2023, 01:10

Фото: iStock/Gennaro_Leonardi

Глава Пентагона ЛлойдОстин прокомментировал гибель пяти военных США в результате авиакатастрофы в Средиземном море. Однако, как уточнил министр обороны Соединённых Штатов, речь идёт о крушении военного вертолёта, а не самолёта, как сообщали ранее СМИ.
Ллойд Остин заявил, что военнослужащие погибли утром в субботу во время тренировочного полета, и сейчас армейские следователи и ФБР собирают всю информацию об инциденте.

Как сообщало ранее Европейское командование Вооружённых сил США, во время полета произошла какая-то «нештатная ситуация», после чего воздушное судно рухнуло. При этом на враждебные Вашингтону действия в этом регионе со стороны иностранных государств и движений ничего не указывало.

Напомним, что США разместили в Средиземном море две авианесущие ударные группы для защиты Израиля от потенциальных союзников палестинского радикального движения ХАМАС.

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