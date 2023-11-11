Поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину в Подмосковье

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Ехавший из Петербурга в Москву поезд насмерть сбил 83-летнюю женщину, переходившую пути на железнодорожной станции Алабушево в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Ранее сообщалось, что 19 вагонов грузового поезда сошли с рельсов в результате подрыва железнодорожного полотна в Рязанской области. Инцидент произошел около 7 утра 11 ноября на перегоне «Рыбное – Блок пост». Причина происшествия — незаконное вмешательство посторонних лиц в деятельность железнодорожного транспорта. На месте работают сотрудники спецслужб и спасатели.
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