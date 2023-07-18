Поезд серьезно повредил платформу станции на западе Москвы

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov
На западе Москвы произошло повреждение платформы №1 на станции «Матвеевская». Об этом сообщает «360».
Отмечается, что платформа была повреждена рельсом, который перевозили на грузовом поезде. В сеть попали кадры видеозаписи, на которых видно как металлическая конструкция встала поперек вагона и повредила колонны, остекление на станции и задела кабину машиниста встречного поезда.
По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов осуществляется в полном режиме.
Напомним, ранее в Удмуртии 19-летний парень совершил диверсию на ж/д за 15 тысяч рублей, но ему не заплатили. Днём 14 июля 19-летний парень пришёл на перегон в Ленинском районе Ижевска и пытался поджечь релейный шкаф. Shot пишет, что серьёзного пожара не случилось, на движении поездов инцидент тоже не сказался. Личность диверсанта быстро вычислили.
Читайте также:
В Удмуртии 19-летний парень совершил диверсию на ж/д за 15 тысяч рублей, но ему не заплатили
В США товарный поезд сошел с рельсов
Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили
По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов осуществляется в полном режиме.
Читайте также:
В Удмуртии 19-летний парень совершил диверсию на ж/д за 15 тысяч рублей, но ему не заплатили
В США товарный поезд сошел с рельсов
Продажу билетов на автобусы из Ростова-на-Дону в Крым приостановили
Екатерина Коршунова