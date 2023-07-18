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Поезд серьезно повредил платформу станции на западе Москвы

18 июля 2023, 10:07

Фото: iStock/Ivan Reshetnikov

На западе Москвы произошло повреждение платформы №1 на станции «Матвеевская». Об этом сообщает «360».
Отмечается, что платформа была повреждена рельсом, который перевозили на грузовом поезде. В сеть попали кадры видеозаписи, на которых видно как металлическая конструкция встала поперек вагона и повредила колонны, остекление на станции и задела кабину машиниста встречного поезда.

По предварительным данным, пострадавших нет. Движение поездов осуществляется в полном режиме.


Напомним, ранее в Удмуртии 19-летний парень совершил диверсию на ж/д за 15 тысяч рублей, но ему не заплатили. Днём 14 июля 19-летний парень пришёл на перегон в Ленинском районе Ижевска и пытался поджечь релейный шкаф. Shot пишет, что серьёзного пожара не случилось, на движении поездов инцидент тоже не сказался. Личность диверсанта быстро вычислили.

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#поезд
#Москва
#станция
#происшествия
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ФСБ предотвратила теракта в Ярославской области
18 июля 2023, 10:04

Фото: ЦОС ФСБ

Федеральная служба безопасности России совместно с МВД РФ предотвратила теракт в Угличе Ярославской области.
Сотрудники ФСБ задержали 36-летнюю женщину, которая работала на Службу безопасности Украины, пишет ТАСС.
 
36-летняя россиянка по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию, касающуюся объекта критической инфраструктуры Ярославской области, с целью совершения теракта.

Ранее сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов. Причастным к противоправным действиям оказался гражданин РФ, который является сторонником украинского неонацизма, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

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#ФСБ
#Ярославская область
#теракт
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В Туве зараженные сибирской язвой отказались лечиться и разошлись по домам
18 июля 2023, 09:54

Фото: istockphoto / sudok1

Четверо тувинцев, зараженных сибирской язвой, отказались от лечения и вернулись домой, самовольно покинув больницу.
В республиканской инфекционной больнице отказались лечиться и самовольно ушли из больницы четыре пациента, которых госпитализировали из-за сибирской язвы. На лечение остался только один пациент. Об этом сообщил региональный Минздрав.
 
На момент бегства из больницы, пациенты чувствовали себя нормально, но по санитарным нормам и правилам выписка возможна только тогда, когда кожные проявления болезни полностью заживут.
 
Сибирская язва является заразным заболеванием. Болезнь протекает стремительно: симптомы появляются в течение 6 дней после заражения:  начинает болеть горло, появляются язвы на корне языка и миндалинах, начинается лихорадка, рвота. Через 2-4 дня может развиться асцит, а через 2-5 дней наступает шок, приводящий к смерти.

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#Тува
#сибирская язва
#пациенты
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В Пермском крае умерла школьница, которую подросток облил бензином и поджёг
18 июля 2023, 09:44

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Под Пермью в больнице скончалась 15-летняя девочка, которую подросток облил бензином, поджег и бросил умирать на железной дороге.
В Минздраве рассказали, что пермские врачи сделали всё, что могли, но спасти девочку не удалось, пишет РИА Новости.
 
Медики с 8 июля боролись за жизнь 15-летней школьницы, но она скончалась от последствий полученных травм. По данным РЕН ТВ, у неё было обожжено 90% тела.
 
Подростка, который поджег и изнасиловал девочку, задержали. Возбуждено уголовное дело.

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#Пермский край
#школьница
#ожоги
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В Удмуртии 19-летний парень совершил диверсию на ж/д за 15 тысяч рублей, но ему не заплатили
18 июля 2023, 09:36

Фото: iStock/Perytskyy

Днём 14 июля 19-летний парень пришёл на перегон в Ленинском районе Ижевска и пытался поджечь релейный шкаф.
Shot пишет, что серьёзного пожара не случилось, на движении поездов инцидент тоже не сказался. Личность диверсанта быстро вычислили.
 
Им оказался безработный житель СНТ «Ручеёк». Парень признал свою вину. Объяснил, что действовал в одиночку по указаниям заказчика из соцсетей. Мотивом стали деньги, которые поджигатель так и не получил.
 
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

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#Удмуртия
#диверсия
#железная дорога
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В Воронежской области расстреляли «вагнеровцев» за отказ от участия в мятеже
18 июля 2023, 08:50

Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Мужчины, обнаруженные расстрелянными в Воронежской области, оказались бойцами ЧВК «Вагнер». Их убили за отказ от участия в мятеже. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Напомним, утром 6 июля в Хохольском районе Воронежской области рядом с автодорогой «Воронеж-Луганск», недалеко от села Оськино, обнаружены тела двух мужчин в военной форме с огнестрельными ранениями. При них не было никаких документов. Недалеко от погибших обнаружили УАЗик «буханку», внутри находилось оружие.

Согласно сообщению, правоохранителям 17 июля удалось задержать мужчину, который подозревается в убийстве двух мужчин. 25-летний уроженец Киргизии Ярослав Шеховцов рассказал, что сам является бойцом ЧВК «Вагнер». Он признался, что мужчины были расстреляны из-за того, что отказались принимать участие в мятеже, который был организован основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным 24 июня. При этом личности погибших пока установить не удается. 

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#ЧВК «Вагнер»
#мятеж
#убийство
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В Москве мужчина попытался поджечь Мавзолей Ленина
18 июля 2023, 08:36

Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве житель Читы попытался поджечь Мавзолей Ленина с помощью коктейля Молотова. Он задержан. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, минувшей ночью 37-летний мужчина пришел на Красную площадь с коктейлем Молотова. Он бросил его в Мавзолей, однако промахнулся и попал в ограждение. Пожара не произошло.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники полиции. При этом хулиган попытался оказать полицейским сопротивление при задержании. Отмечается, что мужчина находился в неадекватном состоянии. Сейчас дебошир находится под стражей.


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#Москва
#Красная площадь
#Мавзолей Ленина
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В московском пруду утонул 14-летний подросток
18 июля 2023, 08:25

Фото:iStock/Chalabala

В Первом Путяевском пруду, который находится на территории московского парка Сокольники, обнаружено тело 14-летнего подростка, без видимых признаков насильственной смерти.
Telegram-канал прокуратуры Москвы сообщает, что парень жил в подмосковных Мытищах. В парк приехал провести время с друзьями. Он отправился купаться в одиночку. Стал тонуть и не смог самостоятельно выбраться воды.
 
Расследование находится на контроле Преображенской межрайонной прокуратурой.

Ранее в подмосковном Подольске утонул в пруду 14-летний школьник По информации издания МК, мальчик находился на водоеме, расположенном вблизи СНТ Москвич. Свидетельницей трагедии стала местная жительница, которая сообщила о произошедшем в экстренные службы. Прибывшие на место происшествия водолазы подняли тело ребенка из воды, спасти 14-летнего мальчика не удалось.

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#Москва
#пруд
#Сокольники
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В Ставропольском крае безработный мужчина переоделся в форму ДПС и патрулировал улицы вместе с настоящими инспекторами
18 июля 2023, 08:18

Фото: iStock/z1b

48-летний безработный, устав сидеть без дела, пополнил ряды правоохранителей в посёлке Пятигорский.
Baza пишет, что мужчина надел форму капитана полиции, кепку сотрудника ДПС, нагрудный знак и начал патрулировать улицу Первомайскую совместно с четырьмя действующими инспекторами.
 
Во время очередной проверки в ГИБДД изучили записи с полицейских видеорегистраторов и увидели пятого лишнего среди инспекторов на Первомайской. Оказалось, что мужчина заступил на «службу» в мае и дежурил на улицах в форме ДПС минимум 5 раз.
 
Безработному выписали штраф по трём административным статьям: о нарушении ПДД, незаконном ношении формы и воспрепятствовании исполнению обязанностей сотрудников полиции.
 
А настоящим инспекторам теперь грозит уголовная статья о мошенничестве. Но, по словам сотрудников, они никогда с этим мужчиной не работали и ничего о нём им неизвестно.

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#Ставропольский край
#безработный
#ДПС
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В Николаеве на месте взрыва произошел пожар
18 июля 2023, 07:45

Фото: iStock/sarawutk

На месте взрыва в украинском Николаеве зафиксировано возгорание. Об этом рассказал глава региональной военной администрации Виталий Ким, пишет ТАСС.
Отмечается, что в тушении возгорания задействованы экстренные службы.

«Без жертв, предварительно», — подчеркнул Ким.

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#взрыв
#Украина
#возгорание
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