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Поезд снёс стадо овец в Дагестане

18 октября 2023, 16:18
Фото: iStock/RagnarPhoto

Фото: iStock/RagnarPhoto

Поезд снёс целую отару овец в Дагестане, сообщает «ТАСС» со ссылкой на администрацию района.
Инцидент произошёл в Бабаюртовском районе Дагестана.

«Сегодня товарный поезд сбил отару барашков. Порядка 100 барашков погибли», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.


Отмечается, что сразу после столкновения со стадом машинист товарного поезда остановил состав.

К счастью, пастух не пострадал.

Напомним, 25 сентября украинская сторона обстреляла Стародубский округ Брянской области. Под удар попало сельхозпредприятие, уничтожено несколько голов крупнорогатого скота. Удар из РСЗО «Град» по территории Стародубского муниципального округа.

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#дагестан
#животные
#поезд
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Российский матрос выпал за борт судна ПИНРО-2 у Новой Земли и исчез
18 октября 2023, 16:48

Фото: iStock/Vasilvich

Матрос упал за борт с рыбопромыслового судна в 50 милях к югу от архипелага Новая Земля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу наблюдения за флотом Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.
«Человек упал за борт (с судна «ПИНРО-2»). Поисковые работы длились 11 часов, как говорится - до последней надежды, сегодня утром поиски были прекращены», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.

Как отметил источник агентства, поиски были прекращены из-за бушующего шторма. К тому же, температура воды колеблется у отметки «0 градусов» - выжить в таких условиях практически невозможно. 

При этом, личность пропавшего без вести матроса еще не установлена. Проверку по факту пропажи человека возбудил местный Следственный комитет. 

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#следственный комитет
#поиски
#температура
#судно
#шторм
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В Обнинске пожарный камаз столкнулся с маршруткой, пострадал ребенок
18 октября 2023, 16:07

Фото: iStock/conejota

В Обнинске пожарный камаз столкнулся с пассажирской маршруткой, пострадали шесть человек, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, ДТП произошло на 105-м километре Киевского шоссе.

По предварительным данным, водитель маршрутки хотел проскочить на красный свет, однако, угодил прямо под бампер пожарной машины. Из крайнего правого ряда водитель микроавтобуса вылетел на перекрёсток ровно в тот момент, когда пожарные ехали с включёнными маячками на вызов в Калугу.

В результате, травмы получили пятеро взрослых и пятилетняя девочка. Всех госпитализировали в местную больницу.

Подробности аварии устанавливаются.

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#дтп
#шоссе
#пожарные
#водитель
#травмы
#девочка
#маршрутка
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Юрист Карабанов раскрыл, на сколько могут посадить мать 15 детей за торговлю людьми
Юрист Карабанов сообщил, что ждёт мать 15 детей из Москвы за торговлю людьми
18 октября 2023, 15:45

Фото: IStock/Rattankun Thongbun

Мать 15 детей задержали в Москве за торговлю людьми и подделку документов. Она заявляла, что пятеро детей — родные, а остальные — приёмные. Однако следователи выяснили, что женщина не могла иметь детей, и как минимум двоих несовершеннолетних купила у гражданки Узбекистана.
Кандидат юридических наук, председатель московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнёры» Александр Карабанов рассказал «Радио 1», что за торговлю людьми в России грозит уголовное наказание с лишением свободы до 10 лет. При этом, тюрьма грозит не только тем, кто продал человека, но и купил.
«У нас, к радости, рабовладельческий строй уже отменили, так что торговля людьми полностью запрещена законом. И за эти деяния предусмотрена ответственность статьей 127 прим 1, она так и называется “Торговля людьми”. Наказание по ней предусмотрено от 3 до 10 лет лишения свободы в зависимости от нюансов, при которых это преступление было совершено. Берётся в расчёт возраст или здоровье ребёнка, потому что одним из квалифицирующих признаков является продажа человека, если заведомо он находится в беспомощном состоянии. Также учитывается подделка документов или вывоз за границу», — заявил Александр Карабанов.
По словам юриста, после обвинения детей ждёт детский дом или другое специальное учреждение, если не будет законных представителей.

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#торговля
#преступление
#наказание
#тюрьма
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СК: В Новороссийске проверят мужчину, который толкнул мальчика-аутиста в лифте
18 октября 2023, 15:45

Фото: iStock/kieferpix

Следственный комитет возбудил проверку после видеоролика, на котором житель Новороссийска толкает в лифте мальчика-аутиста, сообщили в СК РФ по Краснодарскому края.
Следователи проверили камеру видеонаблюдения из лифта, на которой видно, что 10-летний мальчик перемещается по кабине и, в определенный момент, случайно задевает незнакомого мужчину. Взрослый человек оттолкнул ребенка настолько сильно, что тот испугался и спрятался за спину дедушки.

Позже мать мальчика рассказала в интернете, что ее сын - аутист. После инцидента в лифте он был жутко напуган, его пришлось выводить из истерики. 

«По данному факту следственным отделом по городу Новороссийску незамедлительно организована проверка», - прокомментировали ситуацию представители следствия.

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Пьяный россиянин переоделся в полицейского и лез обниматься к прохожим
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В Омске «девятка» на полном ходу влетела в кофейню с посетителями внутри
18 октября 2023, 15:24

Фото: iStock/Anton Novikov

В Омске российская легковушка влетела в кофейню, кадры инцидента публикует Telegram-канал 112.
По информации СМИ, авария произошла в центре города, неподалеку от остановки «Голубой огонёк».

Владелец вишнёвой «девятки» передвигался по выделенки, столкнулся с другим автомобилем и на полной скорости влетел в кафе.

При этом, на видео из кофейни видно, что посетитель, в метре от которого машина снесла окно, даже не привстал, а спокойно продолжил пить свой напиток.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал.

Полиция проводит проверку по факту произошедшего. 

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В Щёлкове задержали сотрудницу управляющей компании, переехавшую на машине девушку

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#полиция
#дтп
#кафе
#машина
#кофе
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В Щёлкове задержали сотрудницу управляющей компании, переехавшую на машине девушку
18 октября 2023, 15:13

Фото: Istockphoto / Andrey Zhuravlev

Полицейские задержали женщину, которая сбила и переехала на машине местную жительницу в Щёлкове. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.
«Водитель, совершившая наезд на женщину, задержана по подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы», – сказали ТАСС в подмосковном главке. 
ДТП произошло накануне у дома по улице Космодемьянской. По предварительным данным, сотрудница управляющей компании сбила и переехала на автомобиле Audi девушку, которая мешала ей уехать. У здания УК собрались около 10 человек, недовольных отсутствием отопления в домах. 
 
Пострадавшая была госпитализирована с переломами ног. В отношении женщины-водителя возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека. Теперь задержанной грозит до 10 лет лишения свободы. 
 
Ещё одно уголовное дело открыли в отношении самой управляющей компании. Его расследуют по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. 
 
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#московская область
#щёлково
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Экс-майор из Сургута, который пытал задержанных, сбежал из зала суда
18 октября 2023, 14:58

Фото: iStock/Zolnierek

В Югре огласили приговор бывшему полицейскому, наносившему задержанным побои, но он сбежал из зала заседаний.
URA.RU, ссылаясь на пресс-службу суда, сообщает, что майор полиции из Сургута избивал задержанных зимой 2020 года. Он применял спецсредства, использование которых было признано незаконным. Потерпевшие не оказывали сопротивления при задержании и не представляли опасности для сотрудника ОВД,
 
Мужчину признали виновным и приговорили к лишению свободы и звания. Бывшего полицейского посадили на 6,5 лет. До вынесения приговора он находился под подпиской о невыезде, а, когда услышал его, самостоятельно покинул здание, не дождавшись конвоиров.
 
Мужчина объявлен в федеральный розыск.

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#полиция
#суд
#чп
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В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах
В Варшаве поймали мужчину, притворявшегося манекеном, чтобы воровать в ТЦ
18 октября 2023, 14:50

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Представитель полиции Роберт Шумята сообщил, что в Варшаве 22-летний мужчина притворялся манекеном в торговых центрах, чтобы воровать.
Сообщается, что после закрытия торгового центра злоумышленник пользовался барами, ресторанами, а также подбирал себе одежду в брендовых магазинах. Сотрудникам службы безопасности одного из торговых центров Варшавы удалось обнаружить и задержать преступника.

Отмечается, что это был не первый случай такого рода преступления. Преступник похитил деньги из нескольких касс в другом торговом центре.

Мужчине грозит до десяти лет тюремного заключения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье мошенники начали обманывать граждан и сотрудников компаний с помощью мессенджеров, маскируясь под руководителей различных организаций. 

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#россияне
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Прокуратура проверит московскую школу, в которой мальчика унизили в туалете
18 октября 2023, 14:41

Фото: iStock/Irina_Geo

Прокуратура Москвы проверит одну из столичных школ, после сообщения об унижении пятиклассника в туалете, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, шокирующие новости пришли из школы № 2025 на Большой Очаковской. 

К правоохранителям обратилась мать пятиклассника. Она рассказал, что одноклассники затащили его в туалет, поставили на колени и провели половым органом по его лицу. 

Отмечается, что оба мальчика — из благополучных семей, педсоставом характеризуются положительно.

Напомним, в детском хоккейном клубе Санкт-Петербурга подростки попытались изнасиловать сверстника клюшкой. Мать мальчика требует отстранить от работы тренера секции, а также отчислить из клуба всех нападавших.

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