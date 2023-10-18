Поезд снёс стадо овец в Дагестане

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Поезд снёс целую отару овец в Дагестане, сообщает «ТАСС» со ссылкой на администрацию района.
Инцидент произошёл в Бабаюртовском районе Дагестана.
Отмечается, что сразу после столкновения со стадом машинист товарного поезда остановил состав.
К счастью, пастух не пострадал.
Напомним, 25 сентября украинская сторона обстреляла Стародубский округ Брянской области. Под удар попало сельхозпредприятие, уничтожено несколько голов крупнорогатого скота. Удар из РСЗО «Град» по территории Стародубского муниципального округа.
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«Сегодня товарный поезд сбил отару барашков. Порядка 100 барашков погибли», - прокомментировал ситуацию собеседник СМИ.
К счастью, пастух не пострадал.
Напомним, 25 сентября украинская сторона обстреляла Стародубский округ Брянской области. Под удар попало сельхозпредприятие, уничтожено несколько голов крупнорогатого скота. Удар из РСЗО «Град» по территории Стародубского муниципального округа.
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Евгения Парфентьева