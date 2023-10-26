«Погибла на месте»: В Кемерово иномарка сбила пенсионерку и школьницу на переходе

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В результате дорожно-транспортного происшествия на нерегулируемом пешеходном переходе, которое спровоцировал водитель иномарки, погибла пенсионерка и пострадала девятилетняя девочка. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД по региону.
ДТП случилось примерно в 07.30 (03.30 мск) около дома № 71 по бульвару Строителей в городе Кемерово. Установлено, что 41-летний водитель Toyota Town Ace Noah не предоставил преимущество и врезался в двух людей, переходящих дорогу по пешеходному переходу.
В результате 61-летняя пенсионерка погибла на месте, а школьницу девяти лет доставили в больницу с многочисленными травмами.
Следователи решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
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В результате 61-летняя пенсионерка погибла на месте, а школьницу девяти лет доставили в больницу с многочисленными травмами.
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Алина Юрчак