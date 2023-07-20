Погибшей в Дагестане девушке косметологическую процедуру проводила официантка

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Девушке, которая умерла во время увеличения ягодиц на дому в Дагестане, проводила процедуру мастер без лицензии и соответствующего образования, сообщает Telegram-канал Baza.
Домашний косметолог долго время работала официанткой, после чего решила заняться наращиванием ресниц. В апреле этого года девушка закончила курсы по косметологии, соответствующий сертификат размещен на ее страничке в социальной сети.
Серьезную процедуру по увеличению ягодиц специалист решилась провести вечером 19 июля в Махачкале. После первого же укола анестезии пациентке стало плохо. Предположительно, у девушки произошла аллергическая реакция на препарат. Мастер вызвала ей скорую, однако, спасти девушку не удалось.
Отмечается, что задерживать специалиста пока не стали. Ее допросили и отпустили домой.
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Серьезную процедуру по увеличению ягодиц специалист решилась провести вечером 19 июля в Махачкале. После первого же укола анестезии пациентке стало плохо. Предположительно, у девушки произошла аллергическая реакция на препарат. Мастер вызвала ей скорую, однако, спасти девушку не удалось.
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Евгения Парфентьева