Фото: РИА Новости / Виталий Аньков
Парня, который погиб от нападения акулы в Египте будут кремировать, а его прах отправят в Россию
Погибшего от нападения акулы в Хургаде парня будут кремировать, а прах отправят в Россию, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
Напомним, что в четверг, 8 июня стало известно, что 23-летний парень погиб после того, как на него напала акула. Происшествие произошло в Хургаде в 30 метрах от берега. Молодой человек приехал в гости к отцу, переехавшему жить в Египет и погиб прям на его глазах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что шестидесятилетний дедушка застрелил из огнестрельного оружия своего знакомого в деревне Каменка городского округа Кашира, в столичном ТЦ «Авиапарк» четырнадцатилетний мальчик сломал позвоночник в игровой комнате, а в Иркутске восьмилетнюю девочку госпитализировали после того, как она выпала на дорогу из машины пьяного отчима во время движения.
Напомним, что в четверг, 8 июня стало известно, что 23-летний парень погиб после того, как на него напала акула. Происшествие произошло в Хургаде в 30 метрах от берега. Молодой человек приехал в гости к отцу, переехавшему жить в Египет и погиб прям на его глазах.
Яна Таёжная