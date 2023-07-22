​​​​​Погибшими в московском ТЦ после прорыва кипятка оказались сотрудники супермаркета «Глобус Гурмэ»

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В супермаркете «Глобус Гурмэ» произошёл прорыв кипятка, погибли 4 человека.
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара.
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Мария Фирсова