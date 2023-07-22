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Погибшими в московском ТЦ после прорыва кипятка оказались сотрудники супермаркета «Глобус Гурмэ»

22 июля 2023, 17:20

Фото:iStock/sudok1

В супермаркете «Глобус Гурмэ» произошёл прорыв кипятка, погибли 4 человека.

Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.

Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара.

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#Времена года
#кипяток
#Москва
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Сотрудница ТЦ «Времена года» рассказала о том, что работники узнали о ЧП из новостей
22 июля 2023, 17:30

Фото: iStock/NiseriN

Сотрудница ТЦ «Времена года» Влада рассказала, что когда начался прорыв горячей воды, в торговом центре не сработала сигнализация. Об этом пишет телеграм-канал Mash.
Влада отметила, что все сотрудники были спокойны, пока не прочитали в интернете о происходящем. Позже она заметила, как горячий пар поднимается вверх со стороны эскалаторов.

Влада дополнила, что около двадцати минут работники не понимали, почему их не эвакуируют.

Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.

Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные посетители. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате чего он погиб. СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек.

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#торговый центр
#кипяток
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СК возбудил уголовное дело по факту гибели четырёх человек в торговом центре «Времена года»
22 июля 2023, 17:25

Фото: iStock/Akintevs

Производство начато по статье об оказании небезопасных услуг. На месте работают следователи и криминалисты.
Об этом сообщает "Москва24". 

Четверо погибших в московском ТЦ, где прорвало трубу с кипятком, оказались сотрудниками супермаркета «Глобус Гурмэ»
 
Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказали помощь на месте.
 
Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании оставались заблокированные люди. Спасатели пытались найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара.

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#Времена года
#Глобус Гурмэ
#торговый центр
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Ликвидирован мужчина, захвативший дом в подмосковном поселке «Шервуд»
22 июля 2023, 17:22

Фото: iStock/Dzurag

Нейтрализован 35-летний Вячеслав Черненко, который захватил дом в поселке «Шервуд» в Истре. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник.

Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд».

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале сообщала, что СОБР начал штурм дома в подмосковной Истре, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина. Глава округа отметила, что злоумышленник психически нездоров.

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#Истра
#злоумышленник
#нападение
#дом
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Под Челябинском лесовоз врезался в автомобиль, где находилась команда по велоспорту
22 июля 2023, 17:00

Фото: iStock/Aleksei Andreev

Столкновение лесовоза и легкового автомобиля произошло под Челябинском, на 13 км автодороги Кыштым — Большие Егусты.
Об этом сообщает telegram-канал Департамента информационной политики Свердловской области. В ДТП пострадали свердловские спортсмены-велосипедисты.
 
В аварии пострадали 6 человек, которые находились на обочине дороги. Пострадавшими оказались члены команды Свердловской области по велоспорту и их тренер. Они госпитализированы, их жизням ничего не угрожает.

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#лесовоз
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Число погибших при ЧП в торговом центре в Москве выросло до четырех человек
22 июля 2023, 16:56

Фото: iStock/Marat Musabirov

Еще троих погибших нашли в торговом центре «Времена года» в Москве после прорыва трубы с кипятком. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что около 70 человек пострадали, девять из них — госпитализированы.

Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказывают помощь. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании остаются заблокированные посетители. Спасатели пытаются найти место, где перекрывается труба. Один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара. В результате он погиб.

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#Москва
#кипяток
#ЧП
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В Ленобласти во время обрушения моста погиб человек
22 июля 2023, 16:40

Фото: iStock/Motortion

Один человек скончался, четверо пострадали при обрушении пешеходного моста в городе Луга.
РЕН ТВ сообщает, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Один человек погиб.
 
Трагедия произошла на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Очевидицы рассказывают, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше было видно представление. На мосту оказалось так много людей, что он не выдержал их веса и сложился «как карточный домик».
 
По данным свидетелей происшествия, мост не старый и находился в новой пешеходной зоне. По их предположениям, он просто не был рассчитан на такое количество людей.

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В московском ТЦ, где случился прорыв кипятка, погиб человек
#Луга
#Ленобласть
#мост
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В московском ТЦ, где случился прорыв кипятка, погиб человек
22 июля 2023, 16:31

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте.
Shot пишет, что в торговом центре «Времена года» во время прорыва трубы погиб человек.
 
Baza сообщает, что прорыв трубы с кипятком случился под цехами «Глобус Гурмэ» на -1 этаже. Пар, который стал подниматься вверх, и кипяток стали причиной госпитализации 4 человек. 20 человек получили медицинскую помощь на месте.  
 
Сообщалось, что один человек без вести пропал. Позже его обнаружили: он кричал о помощи, но спасатели не могли к нему подобраться из-за пара.

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#кипяток
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Спасатели ищут человека, пропавшего после прорыва горячей воды в ТЦ «Времена года»
22 июля 2023, 16:28

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Одного человека ищут в торговом центре «Времена года» в Москве после прорыва горячей воды. Телеграм-канала Mash сообщает, что он может находиться между 2 и 3 ярусами.
Уточняется, что на 2 этаже находятся холодильники, воды там нет. Человек просит помощи. ГВС перекрыли, однако из-за высокой температуры туда сложно добраться.

Напомним, ранее горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека. Ещё 20 людям медики оказывают помощь. Все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести. Также в здании остаются заблокированные посетители. Спасатели пытаются найти место, где перекрывается труба. 

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#ЧП
#поиски человека
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В Истре начался штурм захваченного вооруженным мужчиной дома
22 июля 2023, 16:10

Фото: iStock/blinow61

СОБР начал штурм дома в подмосковной Истре, в котором забаррикадировался вооруженный мужчина. Об этом сообщила глава городского округа Истра Татьяна Витушева в своем телеграм-канале.
Как сообщает Витушева, при штурме дома используется газ. 

Уточняется, что дом был выставлен на продажу за миллиард рублей. Хозяйка дома рассказала, что не знает преступника. На данный момент она находится за пределами страны.

Глава округа отметила, что злоумышленник психически нездоров.

Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник. Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд».

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