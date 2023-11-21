Пограничники «выловили» француза, незаконно пересёкшего границу России на лодке

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Пограничники в Ленинградской области задержали гражданина Франции, который незаконно пересёк российскую границу со стороны Эстонии. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Отмечается, что недалеко от государственной границы пограничники задержали мужчину. После проведения проверки выяснилось, что он является гражданином Франции. Задержанный сознался в намеренном пересечении границы. Он рассказал, что перебрался со стороны Эстонии, обойдя пункты пропуска, на лодке по реке Нарва.
По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело. Кингисеппский городской суд избрал в отношении француза меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток.
Эстония была уведомлена о факте нарушения на госгранице РФ.
Отмечается, что законодательством, помимо административной ответственности, предусмотрена и уголовная, которая предполагает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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По факту незаконного пересечения государственной границы возбуждено уголовное дело. Кингисеппский городской суд избрал в отношении француза меру пресечения в виде заключения под стражу на 30 суток.
Отмечается, что законодательством, помимо административной ответственности, предусмотрена и уголовная, которая предполагает лишение свободы на срок от двух до шести лет.
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Анастасия Чинкова