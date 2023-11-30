Похищенная в Калужской области восьмилетняя девочка найдена

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Пропавшая под Калугой 8-летняя девочка, от мамы которой требовали выкуп, найдена живой. Об этом сообщили в СУСК РФ.
Напомним, ранее стало известно, что 29 ноября в Калужской области по дороге из школы домой была похищена ученица второго класса. Вечером того же дня матери пришло письмо, в котором похитители требовали у нее 1,5 млн в криптовалюте.
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