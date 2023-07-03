Похожие на мины предметы нашли в Центральной почтовой таможне Москвы

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Подозрительные предметы, которые похожи на мины, были обнаружены в Центральной почтовой таможне российской столицы в Краснопрудном переулке. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации источника, инцидент случился в отделе контроля во процессе проверки посылок.
Отмечается, что на место произошедшего уже выехали сотрудники экстренных служб. В настоящий момент, подробности уточняются.
Напомним, некоторое время назад в порту Санкт-Петербурга правоохранительные органы обнаружили в бананах порядка 50 килограммов кокаина. Запрещенные вещества тогда были уложены в обшивку одного из десяти рефрижераторов.
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Татьяна Лаврова