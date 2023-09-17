Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружили на Юрловском проезде в Москве

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX
На Юрловском проезде в Москве прохожие нашли предмет, похожий на гранату Ф-1. По словам очевидцев, она установлена в виде растяжки, изготовленной с использованием проволоки.
Недавно в столице уже был инцидент, связанный с гранатой. Она взорвалась в квартире на улице Мещерякова. Тогда 20-летнему молодому человеку при взрыве оторвало руки. Кроме того, он получил осколочные ранения живота. Позже пострадавший скончался в больнице.
Читайте также:
В Москве парню оторвало руки при взрыве гранаты
Молодой человек, в руках которого взорвалась граната, умер в больнице
Белгородец пострадал при взрыве гранаты, которую нашел у себя в огороде
Александр Бойцов