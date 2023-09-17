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Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружили на Юрловском проезде в Москве

17 сентября 2023, 12:43
Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

На Юрловском проезде в Москве прохожие нашли предмет, похожий на гранату Ф-1. По словам очевидцев, она установлена в виде растяжки, изготовленной с использованием проволоки.

Об опасной находке сообщили в экстренные службы. На место прибыли оперативники, саперы и взрывотехники, сообщает телеграм-канал «Раньше все. Ну почти». Территория вокруг оцеплена, специалисты приступили к обследованию конструкции и изучению возможности последующего разминирования.

Недавно в столице уже был инцидент, связанный с гранатой. Она взорвалась в квартире на улице Мещерякова. Тогда 20-летнему молодому человеку при взрыве оторвало руки. Кроме того, он получил осколочные ранения живота. Позже пострадавший скончался в больнице.

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В подмосковном Ступине водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик
МВД: водитель избил пассажирку предметом, похожим на топорик, после конфликта
17 сентября 2023, 11:12

Фото: iStock/vrcraft

В Подмосковье водитель избил пассажирку предметом, «похожим на топорик». Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Сотрудники ГИБДД на трассе М-4 «Дон» в районе 00:15 17 сентября остановили автомобиль, в котором ехала раненная женщина. По предварительным данным, между ней и водителем авто произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс пассажирке несколько ударов предметом, напоминающим топорик. 

Уточняется, что в автомобиле также находилась двухлетняя девочка, которая не пострадала в результате инцидента. 

Раненная девушка в настоящее время находится в больнице.

Ранее сообщалось, что в Москве сотрудница полиции сбила женщину, переходящую дорогу в неположенном месте. В настоящее время выясняются все детали происшествия. 

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#происшествие
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#гибдд
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На юге Москвы внедорожник устроил около десяти аварий
В Москве задержали водителя внедорожника, устроившего около десяти аварий
17 сентября 2023, 01:53

Фото: istockphoto / Aleksei Andreev

По предварительным данным, водитель внедорожника организовал около десяти ДТП на юге Москвы и попытался скрыться. Однако его задержали, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.
Инцидент произошел на Липецкой улице в Южном административном округе Москвы. Полицейские, прибывшие на место происшествия, выяснили, что водитель внедорожника, двигаясь по маршруту, причинил ущерб около десяти транспортным средствам и попытался скрыться с места происшествия. По информации полиции, в результате ДТП никто не пострадал.

Задержание нарушителя произошло на территории Московской области. В настоящее время проводится проверка, и по ее результатам мужчина будет привлечен к ответственности в соответствии с законом.

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Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Приходько: женщина, пострадавшая при обстреле Горловки, умерла от полученных ран
17 сентября 2023, 00:38

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Женщина, пострадавшая в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, скончалась из-за серьезных травм. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее было известно, что мирная жительница пострадала в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

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В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом
Полицейские в Москве задержали подозреваемого в жестоком обращении с котом
17 сентября 2023, 00:07

Фото: istockphoto.com/Lightspruch

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом. Животное направят в ветеринарную клинику, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Инцидент стал известен после того, как граждане обратились в полицию и предоставили видео, на котором запечатлено жестокое обращение с котом. По информации заявителей, злоумышленник, возможно, находится на складе, расположенном в Тарном проезде.

Подозреваемого быстро задержали и доставили в местный отдел полиции для проведения дальнейшего расследования. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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В салоне красоты в Москве на женщину упало зеркало
В салоне красоты в центре Москвы на женщину упало зеркало
16 сентября 2023, 23:53

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

В одном из салонов красоты, расположенном на улице Гвоздева в Москве, зеркало упало на женщину. Пострадавшую быстро доставили в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Прокуратура отметила, что инцидент взяла под контроль Таганская межрайонная прокуратура, которая проводит проверку данного инцидента.

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Мужчина устроил стрельбу в парке в новой Москве
Мужчина устроил стрельбу в парке Филатов Луг в новой Москве, пострадавших нет
16 сентября 2023, 23:43

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мужчина открыл огонь в парке «Филатов Луг» в Новой Москве, передает РИА Новости. Обошлось без пострадавших. Полицейские в настоящее время проводят проверку произошедшего, как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел в субботу, когда в полицию поступило сообщение о выстреле, сделанном неизвестным на территории парка «Филатов Луг» в ТиНАО. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали стрелявшего. В ходе задержания изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован в соответствии с законодательством.

Правоохранительные органы проводят проверку произошедшего инцидента. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям мужчины. Принимается процессуальное решение по данному случаю. Мужчина, совершивший выстрел, заявил, что он почувствовал угрозу со стороны двух других мужчин и сделал выстрел в воздух для своей защиты.

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Трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в Воронежской области
16 сентября 2023, 18:04

Фото: iStock/RamonCast

Трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в городе Россошь Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошел в частном доме. По предварительным данным, пострадали еще два человека. На месте взрыва сейчас работают оперативники.

Напомним, ранее в Казани органы порядка задержали мужчину, которые взорвал светошумовую гранату у подъезда дома прямо перед детьми.

Пьяный мужчина в военной форме начал беседовать с мальчиками, которые проходили мимо. Он показал ребятам, что у него есть настоящая граната, после чего предложил взорвать ее, но те оказались, несмотря на интерес. 

Мужчина вырвал чеку и бросил гранату в кусты. Нарушителя порядка задержала полиция. На него завели дело о хулиганстве.

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В шахтах Кузбасса началась эвакуация горняков
Работающих в шахтах Кузбасса горняков эвакуируют из-за замыкания
16 сентября 2023, 17:15

Фото: istockphoto / Nordroden

Горняков, находящихся в нескольких шахтах Кузбасса, экстренно выводят из помещений из-за замыкания на подстанции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Дополнительной информации на данный момент не поступало. Данные о пострадавших уточнятся. 
 
Напомним, что 15 сентября, на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области обрушилась бетонная крепь с борта горной выработки. Случай произошел в 11:10 на подземном руднике. В результате обрушения никто не пострадал, предприятие продолжило работу в штатном режиме.

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В Москве сотрудника МЧС поймали с десятками свертков с наркотиками. 

В центре Москвы иномарка въехала в стоящий на «аварийке» автомобиль. 

В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев. 
 
#мчс
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#тела
#эвакуация
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В Москве сотрудника МЧС поймали с десятками свертков с наркотиками
Подрабатывающего закладчиком инженера МЧС поймали с мефедроном в Москве
16 сентября 2023, 16:46

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве сотрудник ЦУКС МЧС был пойман полицейскими с 24 свёртками мефедрона. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что  36-летний Севдиер Суяров — инженер аналитического отдела Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве решил подработать закладчиком, однако злоумышленника задержали прямо во время подработки. По данным экспертизы, у Суярова было 124 грамма мефедрона. 

Мужчина оправдал свой поступок тем, что в его жизни происходят кризисные ситуации, которые вынудили его устроиться в наркошоп. Преступник также рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, где он успел оставить свертки с наркотиками.

Отмечается, что на данный момент Суяров находится под домашним арестом.

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