Поклонник Лады Дэнс угрожает ей убийством

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Пострадавшая в страшной аварии певица Лада Дэнс призналась, что ей угрожают убийством, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, угрозы убийства певице поступают от отвергнутого поклонника.
Однако, помимо влюбленного мужчины Дэнс преследуют и простые недоброжелатели. Угрозы сыпятся в социальных сетях, сообщениях, хейтеры певицы даже стали звонить ей по телефону.
В результате, ко все еще не отошедшей от ДТП певице пришлось приставить телохранителя.
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Однако, помимо влюбленного мужчины Дэнс преследуют и простые недоброжелатели. Угрозы сыпятся в социальных сетях, сообщениях, хейтеры певицы даже стали звонить ей по телефону.
«Голова будет отвинчена у любого, кто попытается подойти не с цветами. Открутим все части тела, независимо от гендера», - заявил менеджер Дэнс и пообещал, что вычислит каждого, кто угрожал звезде.
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Евгения Парфентьева