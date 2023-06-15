Полицейские пустились в погоню за угнанной машиной и открыли огонь по водителю в Кирове

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Уточняется, что ночью в четверг, 15 июня, стало известно об угоне автомобиля LADA Granta в Кирове. Под утро полиция ввела план «Перехват», но преступник попытался скрыться от правоохранителей на угнанной машине.
«Сперва одна из машин полицейских, заметив преступника, помчалась ему навстречу, но тот решил идти на таран — тогда правоохранители резко сдали в сторону и их авто влетело в другой автомобиль», — говорится в сообщении.Гонщик по прежнему не сдавался, тогда полицейские открыли огонь и сделали 8 выстрелов по его машине. После этого злоумышленник врезался в столб. В салоне машины ткался пассажир, который был ранен во время стрельбы. Обоих мужчин задержали.
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