Полицейский на электросамокате сломал челюсть ребёнку в Петербурге

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Baza: полицейский на электросамокате сбил ребёнка в Петербурге
Полицейский на электросамокате сбил восьмилетнего мальчика в парке Санкт-Петербурга. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
Срезая путь через фонтан, полицейский на электросамокате не заметил мальчика и сбил его. После удара врачи обнаружили, что у ребёнка открытый двойной перелом челюсти.
Пострадавшего госпитализировали, а в больнице оценили его состояние средней степени тяжести. Мальчику предстоит пройти операцию. Петербургские правоохранители начали проверку видеоматериалов.
Ранее сообщалось, что подвыпившие парни начали в воскресенье, 18 июня, в девять утра спорить, в результате чего один из друзей не смог найти аргументов и вылил на голову оппоненту бутылку водки и поджёг. После чего он испугался и сам же начал тушить.
Срезая путь через фонтан, полицейский на электросамокате не заметил мальчика и сбил его. После удара врачи обнаружили, что у ребёнка открытый двойной перелом челюсти.
Ранее сообщалось, что подвыпившие парни начали в воскресенье, 18 июня, в девять утра спорить, в результате чего один из друзей не смог найти аргументов и вылил на голову оппоненту бутылку водки и поджёг. После чего он испугался и сам же начал тушить.
Андрей Гаврилов