Полиция ищет убийцу 11-летнего мальчика, обнаруженного в парке Москвы

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Столичная полиция ищет убийцу 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в парке Москвы с ножевыми ранениями. Об этом стало известно из сообщения ГУМВД по столице.
Напомним, 19 июля тело мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке в районе Каширского шоссе в Москве. Уточняется, что труп ребенка был в колодце. Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся.
Уточняется, что убитый ребенок воспитывался матерью. Мальчик на учете не состоял, а семья его считается благополучной.
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«Сотрудниками московской полиции реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и задержание лица, причастного к совершению преступления», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что убитый ребенок воспитывался матерью. Мальчик на учете не состоял, а семья его считается благополучной.
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Элина Позднякова