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Полиция ищет убийцу 11-летнего мальчика, обнаруженного в парке Москвы

20 июля 2023, 07:07

Фото: iStock/vmargineanu

Столичная полиция ищет убийцу 11-летнего мальчика, тело которого было обнаружено в парке Москвы с ножевыми ранениями. Об этом стало известно из сообщения ГУМВД по столице.
Напомним, 19 июля тело мальчика с ножевыми ранениями найдено в парке в районе Каширского шоссе в Москве. Уточняется, что труп ребенка был в колодце. Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся.


«Сотрудниками московской полиции реализуется весь необходимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств и задержание лица, причастного к совершению преступления», - говорится в сообщении ведомства.


Уточняется, что убитый ребенок воспитывался матерью. Мальчик на учете не состоял, а семья его считается благополучной.

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#полиция
#убийство
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Reuters: В Багдаде участники акции протеста ворвались в посольство Швеции и подожгли его
20 июля 2023, 03:17

Фото: iStock/Golden_Brown

Несколько сотен демонстрантов в Багдаде ворвались в посольство Швеции рано утром и подожгли его. Об этом сообщает американское агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.
Ранее представитель Министерства иностранных дел Ирака Ахмед ас-Саххаф заявил о требовании его правительства к Швеции экстрадировать иммигранта, обвиняемого в публичном сожжении Корана. Дипломат уточнил, что заявитель обладает гражданством Ирака.

За день до этого десятки иракцев попытались штурмовать посольство Швеции в Багдаде после новости о том, как неизвестный сжег страницы Корана перед мечетью в Стокгольме в один из главных мусульманских праздников Курбан-байрам.

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#Швеция
#Ирак
#Багдад
#акции протеста
#поджог
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В новозеландском Окленде разыгралась страшная трагедия
Два человека погибли, шесть ранены при массовой стрельбе в Новой Зеландии
20 июля 2023, 02:35

Фото: iStock/A_N

Минимум два человека погибли во время массовой стрельбы в новозеландском Окленде. Ещё шесть человек серьёзно ранены. Среди них один полицейский. Об этом сообщает газета Otago Daily Times со ссылкой на заявления оклендской полиции и службы скорой помощи.
Сегодня рано утром вооруженный мужчина ворвался на стройплощадку небоскрёба на Куин-стрит и открыл беспорядочный огонь по людям из помпового ружья. На ноге 24-летнего нападавшего был замечен браслет наблюдения. Полиция сообщает, что стрелок мертв. Что толкнуло его на этот шаг, пока не известно. 

После этого в городе закрыли несколько дорог. Власти призвали местных жителей оставаться дома и по возможности не приближаться к району совершения инцидента.

Всё это произошло за несколько часов до открытия чемпионата мира по футболу среди женщин, на котором должны были выступать команды Новой Зеландии и Норвегии. Премьер-министр страны Крис Хипкинс отменил все поездки и возвращается в Окленд. До сих пор остаётся не ясно, был ли это террористический акт.

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#Новая Зеландия
#Окленд
#массовая стрельба
#гибель людей
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На юго-востоке Москвы горит банный комплекс «Угрешские бани»
20 июля 2023, 01:56

Фото: Фотобанк Московской области

Сильный пожар, площадь которого достигает 500 квадратных метров, произошел в двухэтажном здании на Угрешской улице столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.
Как уточнил источник в экстренных службах, людей в момент возгорания на территории банного комплекса не было. Причины произошедшего сейчас устанавливаются.

Кадры пожара оказались в распоряжении телеканала «360».


В тушении пожара, которому присвоен второй номер сложности, на данный момент участвуют 100 человек личного состава и 30 единиц техники, включая вертолет и катер (по информации ТАСС).

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#пожар в Москве
#тушение пожара
#Угрешские бани
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Работники Мособлпожспаса вывели из леса заблудившихся бабушку и трёх внуков
19 июля 2023, 22:45

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками муниципальной спасательной службы нашли пожилую женщину с тремя детьми, заблудившихся в лесу городского округа Ступино. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
71-летняя бабушка с тремя внуками 9, 12 и 13 лет отправилась за грибами в лесополосу у деревни Хонятино. Компания увлеклась сбором грибов и не смогла найти обратную дорогу.  
 
Спасатели связались с заблудившимися по телефону и определили их примерное местонахождение. Затем они стали прочёсывать лес, подавая при этом звуковые сигналы с помощью громкоговорителя. 
Через полчаса специалисты нашли бабушку с внуками и вывели их из леса. Медицинская помощь никому не потребовалась. 

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#Мособлпожспас
#грибники
#лес
#спасатели
#безопасность
#Московская область
#Подмосковье
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Краснодарский футболист Станислав Дорошенко погиб в зоне СВО
19 июля 2023, 22:20

Фото: iStock/jorgeantonio

При исполнении воинского долга в ДНР погиб бывший полузащитник клуба Второй лиги чемпионата России по футболу «Кубань Холдинг» Станислав Дорошенко.
Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба «Кубань Холдинг».

Футболист ушел на фронт после объявления мобилизации. Сообщается, что 34-летний участник боевых действий нес службу в зоне проведения специальной военной операции на территории ДНР. О смерти бывшего футболиста стало известно 18 июля. Спортсмен погиб при исполнении воинского долга.

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#СВО
#футболист
#смерть
#ДНР
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В ЮАР из-за мощного взрыва на автомагистрали провалился асфальт
19 июля 2023, 21:46

Фото: iStock/Leonid Ikan

В центре Йоханнесбурга из-за мощного взрыва провалилась автомагистраль.
Радиостанция Йоханнесбурга SABC сообщила о мощном взрыве в городе. В результате инцидента, дорожное полотно оказалось разрушено. 

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа. В настоящее время информации о жертвах или разрушениях нет. Возле обвалившейся части автомагистрали собралась большая толпа очевидцев. На место ЧП прибыли экстренные службы. Подробности случившегося выясняются. 

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#взрыв
#ЮАР
#дорога
#разрушение
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Пушилин: При обстреле Макеевки пострадали годовалая девочка и ее беременная мать
19 июля 2023, 21:35

Фото: iStock/maxim4e4ek

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате обстрела ВСУ Макеевки, пострадали годовалая девочка и ее беременная мать.
Глава региона заявил, что украинские военнослужащие нанесли 43 удара по территории ДНР. Об этом он сообщил в своем телеграмм-канале. 

По словам политика, регион подвергся массовому обстрелу со стороны ВСУ, в результате которого, увечья получил годовалый ребенок. Беременная женщина госпитализирована, добавил политик. 

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#Пушилин
#ДНР
#обстрелы
#Макеевка
#ВСУ
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В парке Москвы нашли тело 11-летнего ребенка с ножевыми ранениями
19 июля 2023, 20:37

Фото: iStock/Sinicakover

Мальчик с ножевыми ранениями найден мертвым в парке в районе Каширского шоссе в Москве.
На теле ребенка обнаружены следы насильственной смерти. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По информации ведомства, 11-летнему подростку были нанесены ножевые ранения. Тело убитого было обнаружено в колодце. Что именно стало причиной смерти несовершеннолетнего, в настоящее время выясняется. 

Ребенок пропал днем 18 июля, вышел гулять и не вернулся. По факту убийства возбуждено уголовное дело. 

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#Москва
#труп
#несовершеннолетний
#парк
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Подмосковные спасатели освободили застрявшего в стене дома котёнка
19 июля 2023, 20:30

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса извлекли котёнка, зажатого между стеной и обшивкой дома. Инцидент произошел в посёлке Деденёво Дмитровского городского округа, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонила хозяйка частного дома. Женщина несколько дней слышала за стеной жалобный писк, но не могла сама вызволить животное.
 
Прибывшие на вызов работники противопожарно-спасательной службы разобрали часть стены с помощью бензопилы и слесарного инструмента и извлекли из ниши серого котёнка. Спасатели установили, что животное оказалось за обшивкой, упав с чердака. 
 
Специалисты передали котёнка 76-летней хозяйке усадьбы, которая накормила его и забрала себе.

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#Подмосковье
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Подмосковье ищет медработников