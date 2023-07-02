Полиция нашла пропавшую 14-летнюю самарскую школьницу

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В Самарской области сотрудники полиции нашли живой пропавшую 14-летнюю девочку
Пресс-служба регионального главка МВД сообщила, что 14-летняя школьница, которая накануне пропала в Самарской области, найдена живой, передает РИА Новости.
Напомним, 1 июля девочка вышла из дома в городе Похвистнево и не вернулась. Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» Самарской области и местные жители помогали искать школьницу.
Отмечается, что противоправных действий в отношении девочки не совершалось. Школьницу обнаружили в одном из многоквартирных домов в Самаре.
По данным сотрудников полиции, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проведут с девочкой и ее опекунами работу для исключения подобных случаев в будущем.
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Напомним, 1 июля девочка вышла из дома в городе Похвистнево и не вернулась. Представители поискового отряда «ЛизаАлерт» Самарской области и местные жители помогали искать школьницу.
По данным сотрудников полиции, инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних проведут с девочкой и ее опекунами работу для исключения подобных случаев в будущем.
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Екатерина Коршунова