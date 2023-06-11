Полиция отпустила бывшего премьера Шотландии без предъявления обвинений

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«52-летняя женщина, задержанная сегодня, 11 июня 2023 года, в качестве подозреваемой по делу о финансировании Шотландской национальной партии, была отпущена», — отметили в полиции.
Ранее сообщалось, что Петербургский суд арестовал на семь суток москвичку, которая распылила перцовый баллончик во время балета «Лебединого озера» в Мариинском театре. По словам защиты, зрительница применила баллончик как средство самообороны во время конфликта из-за использования мобильного телефона.