Полиция в Егорьевске разыскивает мужчину, угрожавшего сотруднице Wildberries

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»
В подмосковном Егорьевске разыскивают злоумышленника, который угрожал убийством сотруднице пункта выдачи заказов Wildberries, сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
Жуткое происшествие произошло сегодня около 10 часов утра. На камеры видеонаблюдения попал сам злоумышленник в момент, когда он угрожал сотруднице ПВЗ расправой, отмечая, что с собой у него есть нож.
К счастью, за угрозами ничего не последовало, и злоумышленник просто ушел. Сейчас полиция проводит розыскные мероприятия и устанавливает личность угрожавшего расправой мужчины.
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«И живу здесь, и буду жить здесь. И чтобы все ненавидели меня. У меня с собой нож. Я буду убивать каждого русского…», - говорит неадекватный мужчина на видео.
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Евгения Парфентьева