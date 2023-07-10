Полиция задержала одного из мужчин, снявших скальп с жителя Электростали

Фото: iStock/vmargineanu
Сотрудники полиции задержали одного из двоих подозреваемых, которые накануне срезали волосы и скальп парню в Электростали.
Задержанным оказался житель Республики Коми, 1999 года рождения.
В данный момент правоохранители ищут второго нападавшего.
«Осторожно, Москва» пишет, что возбуждено уголовное дело по статьям «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц».
Ранее сообщалось, что 19-летний парень подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ предъявили претензии к его причёске: начали оскорблять. Завязался конфликт.
Приятели молодого человека побежали за помощью, а он остался один на один с агрессорами. Мужчины обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи, пишет Mash. После этого они убежали в неизвестном направлении.
Прохожие оказали парню первую помощь и вызвали скорую.
«Осторожно, Москва» пишет, что пострадавший парень увлекается панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные цвета.
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В данный момент правоохранители ищут второго нападавшего.
Ранее сообщалось, что 19-летний парень подошёл к группе мужчин, чтобы попросить сигарету. Те в ответ предъявили претензии к его причёске: начали оскорблять. Завязался конфликт.
Приятели молодого человека побежали за помощью, а он остался один на один с агрессорами. Мужчины обездвижили парня и ножом срезали ирокез с его головы, зацепив часть кожи, пишет Mash. После этого они убежали в неизвестном направлении.
Прохожие оказали парню первую помощь и вызвали скорую.
«Осторожно, Москва» пишет, что пострадавший парень увлекается панк-музыкой, аниме и часто красил волосы в разные цвета.
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Мария Фирсова