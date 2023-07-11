Полиция задержала подозреваемого в хищении 16 млн рублей у подмосковного пенсионера

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Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в похищении у мужчины под видом сотрудника банка 16 млн рублей. Об этом сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На мобильный телефон 66-летнего местного жителя позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он сообщил пенсионеру, что с его счетов пытаются украсть деньги, и чтобы сохранить сбережения, нужно передать их в службу банка.
Мужчина посетил несколько банковских отделений. Он снял со вкладов все деньги и перевел через банкоматы на подконтрольные аферистам счета. Перемещался мужчина на такси, которое ему заказывал звонивший.
За несколько дней пенсионер совершил около 90 переводов личных сбережений, а затем оформил кредит на 430 тыс рублей, которые также перевёл мошенникам. Таким образом, пожилой мужчина лишился 16 млн рублей, сказала Петрова.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции установили и задержали в Казани одного из подозреваемых, которому поступали украденные деньги.
21-летний злоумышленник пояснил, что нашёл работу полгода назад в одном из мессенджеров. Ему нужно было обналичивать деньги с банковских карт и переводить их на счета, указанные работодателями, оставляя себе процент от суммы.
Оперативники изъяли у задержанного более 300 пластиковых карт. Подозреваемый арестован. Устанавливаются его соучастники.
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Мужчина посетил несколько банковских отделений. Он снял со вкладов все деньги и перевел через банкоматы на подконтрольные аферистам счета. Перемещался мужчина на такси, которое ему заказывал звонивший.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сотрудники полиции установили и задержали в Казани одного из подозреваемых, которому поступали украденные деньги.
21-летний злоумышленник пояснил, что нашёл работу полгода назад в одном из мессенджеров. Ему нужно было обналичивать деньги с банковских карт и переводить их на счета, указанные работодателями, оставляя себе процент от суммы.
Оперативники изъяли у задержанного более 300 пластиковых карт. Подозреваемый арестован. Устанавливаются его соучастники.
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Лора Луганская