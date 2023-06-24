Полицию Санкт-Петербурга призвали следить за камерами

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СМИ пишут, что в Санкт-Петербурге призвали полицию нести службу в бронежилетах и следить за камерами
Личному составу правоохранителей в Санкт-Петербурге доводят рекомендации и призывают их внимательней относится к периметру, а также следить за городскими видеокамерами. Об этом сообщили в Telegram-канале Mash.
По информации источника, такие меры связаны с появлением «дестабилизирующий информации».
Также отмечается, что возле «Вагнер центра» курсирует наряд Росгвардии, который следит за соблюдением порядка. Кроме того, правоохранителей призывают уделить местам скопления граждан особое внимание. Им также порекомендовали нести служу, находясь в бронежилетах.
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ воспользовались провокацией Пригожина.
По информации источника, такие меры связаны с появлением «дестабилизирующий информации».
Ранее «Радио 1» сообщало, что ВСУ воспользовались провокацией Пригожина.
Татьяна Лаврова