Полищук: в Ростовской области произошла диверсия на водопроводе

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В городе Зернограде Ростовской области произошла диверсия на водопроводе. Об этом сообщила глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.
Полищук уточнила, что в настоящий момент трубы заменены, водопровод действует на всей территории города.
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