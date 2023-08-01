Политолог Дудчак назвал основную цель попытки атаки Киева на ЧФ

Фото: РИА Новости/Александр Полегенько
Политолог Александр Дудчак отметил, что попытка террористической атаки киевского режима беспилотными катерами на корабли Черноморского флота является методом запугивания населения и создания некоего медийного ажиотажа.
«Для них важен медийный эффект. Многие акции они проводят в расчёте на медийность и символизм. Они пытаются испугать население, но, судя по всему, достигают обратного эффекта и только сплачивают народ», — заявил в беседе с RT Дудчак.
Он также напомнил, что украинское государство уже не впервые ведёт террористическую деятельность.
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