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Политолог Юрий Кот высказал мнение о том, что попытки атаковать башню «Москва-Сити», в которой находятся офисы сразу нескольких российских министерств, символичны для киевского режима, однако основной заказчик атак – ЦРУ.
«С одной стороны, это визитка столицы России, с другой – в ней находятся государственные ведомства, это демонстрация того, что киевский режим бьёт по государству. Многоплановый символизм. Однако заказчик этих атак – ЦРУ», – пояснил в беседе с «Абзацем» Кот.
Он напомнил, что США уже не в первые решают свои геополитические задачи посредством спонсирования терроризма.
«Это условный такой Крымский мост в центре Москвы», — прокомментировал в беседе с «Царьградом» Маркелов.
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