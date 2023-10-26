Политолог Марков объяснил частые случаи массовой стрельбы в США

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Политолог Сергей Марков предположил, что случаи частой массовой стрельбы в США происходят из-за большого количества душевно неуравновешенных людей, а также из-за свободного доступа к огнестрельному оружию.
«Американцы настаивают на праве владеть оружием. В противном случае, как они полагают, федеральное правительство просто превратит их в рабов. В свою очередь власти считают, что пора решить этот вопрос, чтобы уменьшить число терактов и массовых убийств. Но пока американская система борьбы с этой острой проблемой имеет слабый механизм решения. <…> Также в США много душевнобольных людей, для которых информация СМИ может стать спусковым механизмом к преступлениям. Многие верят в теории заговора, и некоторые из них методом расстрелов, как они полагают, борются с системой», — заявил в беседе с «Вечерней Москвой» Марков.
Он также подчеркнул ужас американской новостной повестки, заполненной криминальными сюжетами, которые также негативно влияют на психику людей.
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