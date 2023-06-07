Политолог Мезюхо: «Именно вооружённые формирования Украины разрушили Каховскую ГЭС»

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«Очевидно, именно вооружённые формирования Украины разрушили Каховскую ГЭС. Они виновны в экологических последствиях, которые уже наступили после подрыва дамбы. Мы видим, как украинские ЦИПсО гиперболизируют сложную ситуацию, связанную с последствиями подрыва ГЭС, чтобы влиять на внутреннею политику нашей страны», — прокомментировал в беседе с RT Мезюхо.
Ранее магистр экологии и природопользования Александр Кукса пояснил, что разрушение Каховской ГЭС и прорыв дамбы для природы будет некоторым стрессом, однако серьёзных и страшных последствий не должно быть, поскольку это искусственные, а не естественные сооружения.