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Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заявил, что продолжающиеся протесты во Франции являются следствием некомпетентной внутренней политики руководства страны в лице президента Эммануэля Макрона.
«Макрон и его приближённые увлечены украинской повесткой вместо того, чтобы заниматься внутренними экономическими и политическими делами. Поэтому произошедшее закономерно. Всплеск протеста был неизбежен, хоть и повод к нему печальный», – отметил в беседе с «Абзацем» Оленченко.
А председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов, в свою очередь отметил, что основной силой этих протестов служат молодые люди от 14 до 20 лет из мигрантских семей.
«В качестве идеологической основы большинство бандитов используют религиозные лозунги», — приводит «Царьград» сообщение Кабанова.
Экс-кандидат в президенты Эрик Земмур заявил, что массовые беспорядки во Франции можно расценивать как преддверие гражданской войны. Он отметил, что сейчас происходят столкновения населения и органов власти.
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