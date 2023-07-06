Политолог Рар спрогнозировал реакцию Берлина на возможную причастность Украины к подрыву «Северных потоков»

Фото: istockphoto.com/Dragon Claws
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, что Германия водя ли станет реагировать на возможную причастность Киева к подрыву «Северных потоков», так как не хочет ни с кем никаких конфликтов.
«Правительство Германии молчит в тряпочку, так как не хочет ни с кем ссориться. Журналистов и оппозицию отсылают к расследователям диверсии. Среди немецкого населения признание Буданова не вызовет симпатий к Киеву, который взрывает пути энергетического снабжения Европы», – прокомментировал ситуацию в беседе с «Абзацем» Рар.До этого главы ГУР Украины Кирилла Буданова, который, по сути, признал украинское участие в диверсии. Вместе с тем представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Черняк отклонял утверждения о том, что Киев имеет отношение к атакам на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2».
Читайте также:
Украинская разведка отвергла причастность к атаке на «Северные потоки»
WSJ: США просили Киев не атаковать «Северные потоки»
Politico: Главком ВСУ Залужный руководил операцией по уничтожению «Северных потоков»
Мелисса Тимофеева