Полицейские пытали мужчину из-за поджога стогов сена, в котором он не виновен

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В Курганской области сотрудники полиции пытали мужчину из-за стога сена, требуя сознаться в поджоге.
По данным телеграм-канала SHOT, 20 сентября 33-летнего Виталия из села Уксянское привезли в отделение полиции по Далматовскому району. Виталий подозревается в поджоге стогов сена индивидуального предпринимателя в соседней Брюхановке.
Ранее мужчина был судим, поэтому и привлек внимание правоохранительных органов. Он заявил, что не совершал поджог, но силовики с ним не согласились. Мужчину били по всему телу, в том числе по голове и лицу.
Экспертиза установила, что он действительно невиновен — оказалось, что сено никто не поджигал, оно загорелось само.
По данным канала, 30 октября Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением пытки. Конкретных подозреваемых в деле пока нет.
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Ранее мужчина был судим, поэтому и привлек внимание правоохранительных органов. Он заявил, что не совершал поджог, но силовики с ним не согласились. Мужчину били по всему телу, в том числе по голове и лицу.
По данным канала, 30 октября Следственный комитет возбудил дело о превышении должностных полномочий с применением пытки. Конкретных подозреваемых в деле пока нет.
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Алина Юрчак