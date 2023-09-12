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Полицейские в Ленобласти приняли экстренные роды на улице и спасли ребёнка

12 сентября 2023, 05:09
Фото: Фотобанк Московской области

Фото: Фотобанк Московской области

Правоохранители поселка Шапки Ленинградской области 7 сентября приняли экстренные роды на улице и спасли новорожденного. Об этом пишет «360» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В публикации говорится, что полиция примерно в 04:00 получила сообщение, что на дороге стоит беременная женщина, у которой началось кровотечение. На место отправились старший сержант Иван Миронов и сержант Иван Дмитриев, туда же вызвали скорую помощь.

«У 37-летней жительницы Невского района Петербурга начались преждевременные роды», — сообщили в МВД.


Сотрудники правоохранительных органов оперативно среагировали и приняли у женщины роды, так как состояние петербурженки могло навредить ей и ребенку. Мальчик после появления на свет не подавал признаков жизни, однако задышал после профессиональных действий полицейских.

Прибывшие на место инцидента медики забрали роженицу и ребенка в перинатальный центр.

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#мальчик
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Бастрыкин потребовал доклад по факту избиения школьника в Челябинской области
12 сентября 2023, 05:19

Фото: сайт СК РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин провести доследственную проверку по факту избиения школьника в Челябинской области и предоставить ему доклад. Об этом сообщил СК России в официальном Телеграм-канале.
«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. по данному факту организовать доследственную проверку по факту избиения школьника в Челябинской области и представить доклад о ходе ее проведения», — говорится в публикации.

Отмечается, что речь идет об избиении мальчика группой подростков возле школы. Драка была запечатлена на видео.

В СК добавили, что пострадавший хотел уладить конфликт и убежать, но его силой вовлекли в драку. Местные жители рассказали, что одна и та же группа подростков регулярно устраивает подобные драки.

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#драка
#школы
#конфликт
#видео
#пострадавший
#жители
#полицейские
#бастрыкин
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Названо место встречи Путина и Ким Чен Ына
Песков: встреча Путина и Ким Чен Ына пройдет на Дальнем Востоке
12 сентября 2023, 05:02

Фото: kremlin.ru

Встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНДР Ким Чен Ыном состоится на Дальнем Востоке. Об этом объявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По словам Пескова, Владимир Путин устроит официальный прием в честь Ким Чен Ына в ходе переговоров.
На встрече лидеры двух стран обсудят широкий спектр вопросов, включая сотрудничество между Россией и КНДР в различных областях, региональную ситуацию, а также международные вопросы, подчеркнул пресс-секретарь Путина.

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#владимир путин
#сотрудничество
#приём
#кндр
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На Крымском мосту возобновили движение автотранспорта
12 сентября 2023, 03:06

Фото: iStock/Vyacheslav Makaryev

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщается в Телеграм-канале оперштаба.
Во вторник, 12 сентября, в 1:38 движение временно закрыли. Тех, кто в это время находился на мосту или в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие, однако причины остановки движения до сих пор не уточнялись.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в публикации.

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На Сахалине испугались видео с медведем, «пожирающим человека»

#движение
#крым
#крымский мост
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В Москве на Рублево-Успенском шоссе грузовик протаранил ограждение
12 сентября 2023, 02:15

Фото: iStock/vladj55

В Москве на внешней стороне 60-го км МКАД в районе развязки с Рублево-Успенским шоссе грузовик наехал на строительное ограждение и перевернулся. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
Инцидент случился в понедельник вечером, 11 сентября. На месте происшествия работают оперслужбы.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено, выбирайте пути объезда», — проинформировали в ведомстве.

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#движение
#инцидент
#происшествия
#информация
#москва
#дтп
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На Сахалине испугались видео с медведем, «пожирающим человека»
В сахалинских мессенджерах пересылают видео с медведем, «пожирающим человека»
12 сентября 2023, 01:08

Фото: iStock/OlyaSolodenko

В сахалинских Телеграм-каналах распространили видео с медведем, который якобы пожирает человека. Опубликованные кадры сопровождаются разговором мужчин, утверждающих, что хищник убил человека. Об этом пишет astv.ru.
«Сегодня на Подолях, сразу за Известковым, не доезжая Эльбана, медведь сожрал грибника одного. Один успел убежать, а второго сожрал. Тут и скорая, и менты. Ждут охотников, чтобы его застрелить. Медведь не подпускает — жрёт человека», — поясняет мужчина на видео.

Однако издание утверждает, что на самом деле всё оказалось не так — ролик сняли в Хабаровском крае, а не на Сахалине, а медведица охраняла тело погибшего медвежонка, которая сбила машина.

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#видео
#машина
#животное
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В Челябинской области юноши открыли стрельбу по горожанам
МВД: В Миассе четверо юношей открыли стрельбу по горожанам
12 сентября 2023, 00:51

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Челябинской области сотрудники правоохранительных органов задержали четырех молодых людей, которые открыли стрельбу по горожанам. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на ГУ МВД РФ по региону.
Инцидент случился в городе Миасс на улице Свердлова. Женщина заявила в полицию, что трех ее родственников ранили в ноги. Потерпевшими стали 73-летний, 28-летний и 20-летний местные жители. Нападавшие несколько раз выстреляли в мужчин, после чего скрылись на автомобиле.

Спустя некоторое время злоумышленников поймали и доставили в отделение полиции. У молодых людей в возрасте от 20 до 22 лет изъяли оружие. По предварительным данным, конфликт начался в ночном клубе. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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#конфликт
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#уголовное ук
#инцидент
#рф
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ФСБ изъяла незаконную партию краба на 50 млн рублей в ресторанах Москвы
12 сентября 2023, 00:40

Фото: iStock/Sergey Kurganskiy

ФСБ в ходе проверки ресторанов Москвы выявила незаконный сбыт более восьми тонн краба почти на 50 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В настоящий момент следователями допрошены больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов», — цитирует агентство слова собеседника.

Сейчас в рамках уголовного дела проводятся необходимые экспертизы. По версии следствия, столичные рестораторы состояли в сговоре с поставщиками и закупали краба в обход установленных санитарных процедур. Фигуранты могут получить наказание в виде шести лет лишения свободы.

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#рестораны
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Число жертв землетрясения в Марокко превысило 2,8 тысячи
12 сентября 2023, 00:18

Фото: iStock/Elena-studio

Число жертв мощного землетрясения в Марокко в ночь на 9 сентября продолжает расти. Об этом пишет RG.RU.
В настоящее время известно о 2862 погибших. Еще 2562 человека получили травмы разной тяжести.

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СМИ: в Греции застрелили шестерых иностранцев, предположительно﻿, албанцев
Прото тема: в Греции застрелили шесть иностранцев, предположительно﻿, албанцев
11 сентября 2023, 23:48

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

По информации портала «Прото тема», в городке Луца (Артемида) на Восточной Аттике произошла стрельба, в результате которой погибли шесть иностранных граждан. Инцидент случился в понедельник во второй половине дня.
Согласно данным, неизвестные напали на автомобиль, в котором находились шесть пассажиров, и открыли по нему огонь из 25 выстрелов. По всей видимости, пассажиры стали жертвами западни. Полиция сейчас ведет поиск мотоцикла и черной машины, на которых, по предварительным данным, скрылись преступники.

Автомобиль, в котором находились погибшие, был с немецкими номерами. Пятеро из них находились внутри машины, а еще один мужчина был найден поблизости от автомобиля. По информации «Прото тема», предполагается, что стрельба связана с криминальной деятельностью. Согласно информации телеканала ERT, погибшие были гражданами Албании.

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