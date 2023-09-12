Полицейские в Ленобласти приняли экстренные роды на улице и спасли ребёнка

Фото: Фотобанк Московской области
Правоохранители поселка Шапки Ленинградской области 7 сентября приняли экстренные роды на улице и спасли новорожденного. Об этом пишет «360» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
В публикации говорится, что полиция примерно в 04:00 получила сообщение, что на дороге стоит беременная женщина, у которой началось кровотечение. На место отправились старший сержант Иван Миронов и сержант Иван Дмитриев, туда же вызвали скорую помощь.
Сотрудники правоохранительных органов оперативно среагировали и приняли у женщины роды, так как состояние петербурженки могло навредить ей и ребенку. Мальчик после появления на свет не подавал признаков жизни, однако задышал после профессиональных действий полицейских.
Прибывшие на место инцидента медики забрали роженицу и ребенка в перинатальный центр.
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«У 37-летней жительницы Невского района Петербурга начались преждевременные роды», — сообщили в МВД.
Прибывшие на место инцидента медики забрали роженицу и ребенка в перинатальный центр.
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Диана Аванесян