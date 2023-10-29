Полицейские задержали компанию «ряженных» омоновцев в центре Петербурга

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В центре Санкт-Петербурга накануне вечером задержали группу мужчин в форме ОМОНа с муляжами автоматами Калашникова, которые ради розыгрыша пытались задержать людей на улице. Об этом сообщает «78.ru».
Отмечается, что задержали порядка 26 человек. В ходе расследования было установлено, что переодетые молодые люди не являются сотрудниками правоохранительных органов.
Сообщается, что организовали экстремальный розыгрыш 34-летний и 37-летний москвичи. В отношении семнадцати человек составили протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге.
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Сообщается, что организовали экстремальный розыгрыш 34-летний и 37-летний москвичи. В отношении семнадцати человек составили протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.
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Екатерина Коршунова