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Полицейские задержали мужчину, который зарезал хозяина собаки из-за лая

23 сентября 2023, 14:58
Фото: iStock/vmargineanu

Фото: iStock/vmargineanu

Убийство произошло в Звенигороде.
SHOT пишет, что сегодня около двух ночи 44-летний мужчина проходил по двору в микрорайоне Восточный. В этот момент его облаяла маленькая собачка, которую выгуливала семейная пара.

Мужчина нанёс 45-летнему хозяину собаки множественные ножевые в грудь, живот и по рукам. Спустя час после нападения мужчина скончался в реанимации.


Погибший работал в Центре по обеспечению деятельности Казначейства России, принимал участие в соревнованиях по настольному теннису.

Ночью преступник попытался скрыться от следствия на своём автомобиле, но был задержан.

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#полицейские
#звенигород
#убийство
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В Брянской области железобетонная плита насмерть раздавила школьника
23 сентября 2023, 15:33

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Ученик седьмого класса скончался после того, как на него упала железобетонная плита.
ЧП случилось 22 сентября в деревне Новое Задубенье Брянской области. РЕН ТВ пишет, что школьник погиб на втором этаже недостроенного Дома культуры.
 
«Никита – один из местных мальчиков – рассказал взрослым, что упала плита, а под ней видна рука человека. Вызвали МЧС», – рассказал РЕН ТВ источник.
Сообщается, что погибший ребёнок рос в многодетной семье, а его мать состоит на профилактическом учёте из-за неисполнения обязанностей по воспитанию детей.

Ранее в Якутске бетонная плита рухнула прямо на одиннадцатилетнюю девочку во время игры. Она погибла на месте, ещё три ребенка пострадали. 

Согласно сообщению, несколько детей гуляли на игровой площадке на улице Автодорожной. В какой-то момент бетонная плита, лежавшая на свае буквально в паре метрах от места игры, сорвалась и упала.

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#брянская область
#дети
#школьники
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В Ленобласти дети принесли домой человеческие останки
23 сентября 2023, 14:30

Фото: iStock/Motortion

Дети из Тосно Ленинградской области нашли на берегу реки человеческие останки и принесли некоторые из них домой.
РЕН ТВ пишет, что на реке Тосно под мостом дети обнаружили челюсть и кость человека, а недалеко от них– кусок ремня и фото ребёнка. Челюсть дети принесли домой.
 
Родители увидели находку и сообщили о ней в правоохранительные органы. Проводится проверка. Кому принадлежат останки, пока неизвестно. 

Ранее в Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей. Конфликт возник у 44-летнего Максима с супругой накануне во время ужина в квартире на Суздальском шоссе. Мужчина схватил кухонный нож и, не обращая внимания на плач дочерей, кинулся на жену.

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#полиция
#чп
#дети
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В Челябинске дальнобойщики жалуются на «возвращение 90-х»
23 сентября 2023, 14:15

Фото: iStock/Vera Shestak

Водители сообщают, что неизвестные вымогатели появились рядом с парковкой «Челябинского тракторного завода».
Тг-канал «Осторожно, новости» пишет, что, по словам водителей, за поездки по городу теперь нужно платить деньги «смотрящим». Дальнобойщикам, которые отказываются, угрожают проколотыми колёсами, проблемами на дорогах и даже «расправой».
 
Одну из таких бесед удалось снять водителю. На видео мужчина сообщает, что по Челябинску у них работает «5 бригад».

Дальнобойщики рассылают видео по профильным чатам, «чтоб предупредить коллег, что такая дичь опять началась в Челябинске», сообщается в публикации.

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В Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные

Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских

#челябинск
#водители
#водитель
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В Республике Коми после ЧП на реке без вести пропали пожарные
23 сентября 2023, 13:18

Фото: iStock/DmitryPK

Пожарные перевернулись на моторной лодке после празднования дня рождения одного из спасателей. Трое числятся без вести пропавшими.
SHOT пишет, что компания из 6 мужчин около 19.00 накануне возвращалась с праздника на моторной лодке Tohatsu 18 по реке Вычегда. За управление судном отвечал старший смены пожарной части Жешартского лесопромышленного комплекса 31-летний Олег Захаров. Рядом с пирсом у посёлка Жешарт судно перевернулось.
 
Трое спасателей смогли добраться до берега. Именинника Олега Захарова и ещё двух пожарных из той же части Дениса Шибанова и Николая Янакогло в данный момент ищут.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге бесследно исчез театральный режиссёр Большого драматического театра (БДТ) Александр Никаноров. Как рассказали коллеги Александра, ещё несколько дней назад он выехал из дома на велосипеде, а телефон оставил дома. С тех пор на связь Никаноров больше не выходил. Сейчас поисками режиссёра заняты как петербургские правоохранители, так и волонтёры местного отделения поискового отряда «ЛизаАлерт».

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Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских

Медведь держит в страхе город в Челябинской области
#коми
#чп
#пожарные
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Сына бывшего главы Армении Кочаряна обвиняют в избиении полицейских
23 сентября 2023, 13:04

Фото: iStock/Yingko

Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон Кочарян задержан.
Его обвиняют в избиении четырех полицейских спецназовцев. Об этом сообщил в субботу адвокат Александр Кочубаев, который ранее написал в соцсетях, что Левона Кочаряна «жестоко избили» сотрудники спецназа полиции, он госпитализирован.
 
В медцентре «Наири», куда доставили Кочаряна, сообщили, что у сына экс-президента черепно-мозговая травма и сотрясение мозга, пишет РИА Новости.
 
«Из многочисленных видеокадров, выложенных в интернете, очевидно, что это классический ложный донос, поскольку «береты» сами пытали Левона Кочаряна в машине», - данное заявление адвокат опубликовал на своей странице в социальных сетях.
По мнению адвоката, задержание имеет политический контекст. По словам адвоката, решение о задержании было обжаловано в суде.
 
Протесты в столице Армении начались со вторника, когда Азербайджан начал военную операцию в Карабахе. Протестующие требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна, признавшего Карабах частью Азербайджана.

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#армения
#полицейские
#адвокат
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В Забайкалье обнаружили тело женщины, отправившейся собирать грибы
23 сентября 2023, 12:07

Фото: istockphoto/Vera Tikhonova

В Читинском районе Забайкальского края обнаружили труп пенсионерки.
Женщина 5 дней назад отправилась за грибами в лес, пишет ГУ МЧС в своем Telegram-канале. Её труп обнаружили сотрудники поисково-спасательной службы и полиции. 
 
Ежегодно на протяжении всего сезона сбора дикоросов теряются люди. Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю призвало ответственно готовиться к походу в лес.

Ранее в окрестностях Выборга в Ленинградской области был найден труп мужчины неподалеку от воронки, оставшейся после сильного взрыва. Мертвое тело неподалеку от Большого Зеленодольского озера обнаружил местный житель, собиравший в лесу грибы.

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В Москве умер писатель Косов после концерта Саруханова
#грибники
#пенсионерка
#мчс
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В Москве умер писатель Косов после концерта Саруханова
23 сентября 2023, 11:43

Фото: iStock/SergeyPankratov

Тело писателя и основателя благотворительного фонда «Добродетель» Юрия Косова нашли в раздевалке после концерта Игоря Саруханова в Москве.
SHOT пишет, что 62-летний лайф-коуч накануне вечером отправился на квартирник с участием рок-певца в ресторан при отеле на Новинском бульваре. Мужчину без сознания на полу обнаружили другие зрители.
 
Прибывшие медики пытались реанимировать Косова, но не смогли и констатировали смерть. У мужчины обнаружили травму головы. По предварительной версии, писатель упал и ударился. Сотрудников гостиницы опрашивают.
 
Юрий Косов инвестировал в проекты по развитию детских талантов и возглавлял благотворительный фонд «Добродетель». Он является автором книг «Магия детских желаний» и «Благодарность».

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#москва
#концерт
#писатель
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Отличница попала в реанимацию, потому что боялась получить плохие оценки в школе
23 сентября 2023, 11:24

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

15-летняя девочка попала в столичную реанимацию, так как боялась получить плохие оценки в школе. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что десятиклассница сильно переживала перед контрольной и по этой причине выпила 22 таблетки транквилизаторов. Как стало известно, препарат ей выписали медики из-за повышенной тревожности.

Девочке резко стало плохо, однако она успела вызвать скорую. Сообщается, что она не собиралась совершать самоубийство, просто хотела успокоиться. На данный момент пострадавшая находится в токсикологическом отделении.

Напомним, ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга 17-летняя школьница оказалась в реанимации после отравления лекарствами.

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#мужчина
#медики
#школьница
#препараты
#москва
#больница
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Медведь держит в страхе город в Челябинской области
23 сентября 2023, 11:18

Фото: iStock/Eric_Johnston

Охотники не могут попасть в закрытый город Снежинск.
Mash пишет, что несколько дней назад на улицы военного города, где проживает около 50 тысяч человек, вышел медведь.

Местный отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций предупредил жителей о том, что в лесных массивах и по прилегающим к ним территориям гулять опасно.

При этом охотники и рады были бы защитить людей от потенциально опасного хищника, но не могут: в закрытый город посторонним вход воспрещён.  

Ранее приморские инспекторы охотничьего надзора застрелили медведя, который ещё с августа ходил с бидоном на голове и успел стать звездой местных СМИ и интернета. Как сообщил представитель охотнадзора, животное застрелили, потому что оно начало проявлять агрессию к людям.

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#медведи
#челябинск
#животное
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