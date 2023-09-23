Полицейские задержали мужчину, который зарезал хозяина собаки из-за лая

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Убийство произошло в Звенигороде.
SHOT пишет, что сегодня около двух ночи 44-летний мужчина проходил по двору в микрорайоне Восточный. В этот момент его облаяла маленькая собачка, которую выгуливала семейная пара.
Мужчина нанёс 45-летнему хозяину собаки множественные ножевые в грудь, живот и по рукам. Спустя час после нападения мужчина скончался в реанимации.
Погибший работал в Центре по обеспечению деятельности Казначейства России, принимал участие в соревнованиях по настольному теннису.
Ночью преступник попытался скрыться от следствия на своём автомобиле, но был задержан.
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Мужчина нанёс 45-летнему хозяину собаки множественные ножевые в грудь, живот и по рукам. Спустя час после нападения мужчина скончался в реанимации.
Ночью преступник попытался скрыться от следствия на своём автомобиле, но был задержан.
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Мария Фирсова