Полицейские задержали мужчину, объявленного в розыск более 20 лет назад

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Полицейские задержали в Тюмени 52-летнего мужчину, которого разыскивают уже более 20 лет. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по ХМАО — Югре.
Лишь в этом году, спустя более чем 20 лет, его удалось обнаружить в Тюмени, где он сейчас проживает. Мужчину задержали и отправили в изолятор временного содержания, после чего его перевезут в Когалым.
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