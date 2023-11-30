Полицейские задержали подозреваемого по делу о норильском маньяке

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В Норильске задержали мужчину, который подозревается в нападении с ножом на прохожих.
В Норильске полиция задержала подозреваемого по делу о маньяке, который нападал с ножом на прохожих, сообщает Telegram-канал «112».
Им оказался мужчина 1992 года рождения. Он был пойман на месте последнего преступления. Мужчина избил соседа. Дома у него обнаружили и изъяли ножи, книги по магии, а также топор с надписью «Средство от головной боли». В ближайшее время его ждёт допрос.
Ранее стало известно о третьем пострадавшим от нападения неизвестного маньяка в Норильске. За прошедшие сутки было установлено два случая нападения. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
На 63-летнего пенсионера напали в подъезде дома по улице Новая, он госпитализирован с множеством ушибов и травмой головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Им оказался мужчина 1992 года рождения. Он был пойман на месте последнего преступления. Мужчина избил соседа. Дома у него обнаружили и изъяли ножи, книги по магии, а также топор с надписью «Средство от головной боли». В ближайшее время его ждёт допрос.
На 63-летнего пенсионера напали в подъезде дома по улице Новая, он госпитализирован с множеством ушибов и травмой головы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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Мария Фирсова