Полицейский на свадьбе расстрелял мужчину за рюмку водки

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В Астрахани свадьба закончилась стрельбой, когда один из гостей разбил рюмку о лицо матери полицейского, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент произошел 9 сентября в ресторане «Тарантино».
Женщина поспорила с одним из гостей. Она начала оскорблять его подругу, обзывая ее обидными словами и советуя ее бросить. В результате, она даже вылила бокал мужчине, который не хотел к ней прислушиваться.
Мужчина решил ответить, также вылил водку ей в лицо и кинул рюмку. Забрать мать со свадьбы приехал местный участковый Дамир Улумбеков.
Увидев мать в крови, он пошел разбираться с мужчиной, однако, получил удар в челюсть. Улумбеков разозлился, выхватил травматический пистолет и выстрелил из него в обидчика.
Пострадавшего отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь, однако, от госпитализации он отказался.
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Женщина поспорила с одним из гостей. Она начала оскорблять его подругу, обзывая ее обидными словами и советуя ее бросить. В результате, она даже вылила бокал мужчине, который не хотел к ней прислушиваться.
Увидев мать в крови, он пошел разбираться с мужчиной, однако, получил удар в челюсть. Улумбеков разозлился, выхватил травматический пистолет и выстрелил из него в обидчика.
Пострадавшего отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь, однако, от госпитализации он отказался.
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Евгения Парфентьева