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Полицейский на свадьбе расстрелял мужчину за рюмку водки

В Астрахани полицейский на свадьбе расстрелял мужчину, за то что тот обидел его мать
11 сентября 2023, 18:43
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Астрахани свадьба закончилась стрельбой, когда один из гостей разбил рюмку о лицо матери полицейского, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, инцидент произошел 9 сентября в ресторане «Тарантино».

Женщина поспорила с одним из гостей. Она начала оскорблять его подругу, обзывая ее обидными словами и советуя ее бросить. В результате, она даже вылила бокал мужчине, который не хотел к ней прислушиваться.


Мужчина решил ответить, также вылил водку ей в лицо и кинул рюмку. Забрать мать со свадьбы приехал местный участковый Дамир Улумбеков.

Увидев мать в крови, он пошел разбираться с мужчиной, однако, получил удар в челюсть. Улумбеков разозлился, выхватил травматический пистолет и выстрелил из него в обидчика.

Пострадавшего отвезли в больницу, оказали медицинскую помощь, однако, от госпитализации он отказался.

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В Подмосковье мужчина скинул собаку с пятого этажа
11 сентября 2023, 19:19

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Подольске мужчина скинул свою собаку с пятого этажа многоэтажки, животное отправили в ветеринарную клинику. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.
Сообщается, что инцидент произошел на улице Плещеевская. Собака получила телесные повреждения.

На данный момент преступник 1981 года рождения находится в полиции. Мотив действия злоумышленника не сообщается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве на первой Напрудной улице из окна третьего этажа квартиры выпал ребенок 2021 года рождения. Мальчик на какое-то время остался без присмотра родителей. Малыш оперся на москитную сетку и выпал из окна квартиры.

Пострадавший малыш госпитализирован. По факту происшествия будет проведена проверка.

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Сломавший статую «Принцессы Турандот» в Москве мужчина хотел стать актером
11 сентября 2023, 19:16

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Акробат, оседлавший статую «Принцессы Турандот» у Театра им. Е. Вахтангова в Москве, мечтал стать актером, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, 9 сентября  23-летний житель Москвы Виктор Руссо забрался на статую «Принцессы Турандот» на Арбате, но не удержался и рухнул вниз вместо с куском скульптуры. Акробат все еще находится в больнице. При падении он рассек себе голову, а также сломал обе пятки. По словам врачей, ему предстоит как минимум пару лет реабилитации, когда ему придется ходить с тростью.

Выяснилось, что мужчина мечтал стать артистом. Он даже участвовал в фестивале «Корабль Мельпомены», однако, с карьерой не задалось.

В тот день неудавшийся артист перебрал с алкоголем и решил продемонстрировать свой талант всему старому Арбату.

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#мужчина
#артист
#москва
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У стюардессы, скакавшей по машинам в Шереметьево, погиб муж на СВО
Появились подробности задержания стюардессы «Аэрофлота» в Шереметьево
11 сентября 2023, 18:54

Фото: iStock/Oleg Elkov

Близкие стюардессы «Аэрофлота», которую задержали за неадекватное поведение в Шереметьево, рассказали о нынешнем состоянии девушки, в интервью MSK1.RU.
3 сентября сотрудники полиции задержали бортпроводницу без обуви, которая прыгала по автомобилям на парковке возле аэропорта Шереметьево. Со слов свидетелей, девушка «неадекватно себя вела», танцевала и залезала на машины. Очевидцы вызвали полицию, чтобы успокоить буйную стюардессу, после чего ее отвезли в отделении полиции.

Выяснилось, что в этот день девушке сообщили о смерти мужа, который находится на СВО. 

«Физически с ней сейчас всё в порядке, но она госпитализирована, ей поставили диагнозы, связанные с ситуацией. Морально она немного подавлена. К ней ездят ее родители. С детками всё хорошо. Девочка у одних родителей, мальчик — у других», - рассказала родственница стюардессы. 

Девушка находится в больнице. Алкоголя и наркотических веществ в крови стюардессы выявлено не было. 

Позже выяснилось, что ее супруг все же жив.

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В подмосковном Марфино неизвестный летательный аппарат застрял в ветвях дерева


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#аэропорт
#больница
#смерть
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В подмосковном Марфино неизвестный летательный аппарат застрял в ветвях дерева
11 сентября 2023, 18:31

Фото: iStock/GettyTim82

Жители района Марфино в Московской области заметили на дереве неизвестный дрон, сообщает Telegram-канал SHOT.
Неизвестный летательный аппарат застрял в ветвях дерева возле Малого Ивановского шоссе.

Местные жители были напуганы, они посчитали, что о дерево разбился очередной украинский дрон. Прибывшие на место происшествия правоохранители сняли НЛО с дерева и обнаружили, что это – самодельный самолет из дерева и пластика. 

Выяснилось, что поделку смастерил 39-летний местный житель. Он рассказал, что сделал из подручных материалов самолёт-гидроплан, который запускается с воды. Свое изобретение он решил опробовать, однако, полет оказался неудачным. 

По факту случившегося проводится проверка.

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#подмосковье
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Подмосковные спасатели вызволили мужчину, упавшего в подвал для оборудования бассейна
11 сентября 2023, 18:05

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли мужчине, травмированного при падении в приямок для оборудования бассейна. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Деулино» Сергиево-Посадского городского округа. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратилась хозяйка частного подворья, супруг которой решил проверить систему очистки стационарного бассейна. Неожиданно мужчина потерял равновесие и упал с высоты в подвальное помещение.

Прибыв на место происшествия, спасатели спустились в приямок и осмотрели 56-летнего мужчину. Тот жаловался на сильную боль в руке и ноге. Медики сделали пострадавшему обезболивающий укол.
 
Затем работники противопожарно-спасательной службы помогли врачам зафиксировать повреждённые конечности пострадавшего, положили его на жёсткие носилки, подняли и перенесли в машину скорой помощи. В дальнейшем он был госпитализирован. 

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#подмосковье
#московская область
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В пермской колонии погибла 43-летняя заключенная
11 сентября 2023, 18:02

Фото: istock / Rattankun Thongbun

В Пермском крае, в колонии-поселении, расположенной в Кизеле (Пермский край), скончалась осужденная женщина. 43-летняя Александра Галкина отбывала наказание за распространение наркотиков.

«Осужденная за наркотики Александра погибла в колонии-поселении. У нее болела нога, но руководство колонии не разрешило ей посетить врача в городе», — пишет Ural Mash со ссылкой на близких погибшей. 
Женщине требовалась лазерная операция из-за варикоза, но руководство испарительного центра не разрешало выезжать в город на лечение. Об этом Ural Mash со ссылкой на родственников  погибшей. 

Александре стало плохо после отбоя, она отошла в туалет и потеряла сознание. Прибывшая скорая помощь увезла женщину в больницу, где она на следующий день скончалась. Причиной смерти, предположительно, стал тромб. Супруг погибшей собирается направить обращение в прокуратуру и добиваться независимой судмедэкспертизы, чтобы выяснить причину смерти женщины. У женщины остался 19-летний сын.

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#лечение
#смерть
#колония
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В зоне карантина под Воронежем подтвердили восемь случаев сибирской язвы
11 сентября 2023, 17:56

Фото: iStock/JONGHO SHIN

Сибирская язва подтвердилась у всех 8 человек, госпитализированных в Воронеж из Богучарского района области, где ранее были выявлены два очага заболевания. Об этом РИА Новости сообщил представитель департамента здравоохранения региона.
Ранее сообщалось о том, что еще пять человек заразились сибирской язвой в Воронежской области. Также был госпитализирован мужчина, заразившийся после разделки туши больного животного. Инфекцией заразилась и его сестра.

Напомним, в конце августа власти Панинского района Воронежской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за обнаружения очага сибирской язвы. На всей территории района вплоть до 16 ноября установлены ограничения на посещение посторонних лиц, перемещение и ввоз невакцинированных животных, а также их убой, охота, заготовка и вывоз кормов.

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Кровавый любовный треугольник образовался в отделении полиции Ставрополя
В Ставрополе старший лейтенант избил майора, с которым ему изменяла жена
11 сентября 2023, 17:54

Фото: iStock/globalmoments

В Ставрополе старший лейтенант избил майора, с которым ему изменяла жена, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Инцидент произошел 2 сентября. 25-летний старший лейтенант полиции вернулся домой и застал свою супругу в постели с другим мужчиной. Разлучником оказался 35-летний замначальником подразделения по делам несовершеннолетних. В то же время, жена лейтенанта также работает в органах. Ее любовником стал ее начальник. 

Муж набросился на своего коллегу и избил его так, что последнему пришлось обратиться за медицинской помощью.

О происшествии узнали в органах. Замначальником подразделения отстранили от должности за то, что он опорочил честь сотрудника полиции.

Проверка по факту произошедшего продолжается проверка. Обманутому мужу может грозить уголовное дело за нанесение побоев.

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#полиция
#супруги
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Дочь умершей после липосакции пациентки рассказала об обмане клиники
11 сентября 2023, 17:53

Фото: iStock/Marina Demeshko

Дочь жительницы Петербурга, которая умерла после операции по липосакции, Кира Федюрова рассказала о том, как все произошло. Об этом сообщает 78.ru.
По словам дочери погибшей, ее мама не имела проблем со здоровьем, была очень спортивной, а также проходила обследования у врачей. Она также отметила, что ее мама хотела делать в клинике пластической хирургии «Абриелль» лишь небольшую процедуру.

Кира Федюкова подчеркнула, что семья умершей до сих пор не понимает, почему погибшей пациентке сделали много операций. Она считает, что ее маму убедили в том, что ей необходимо сделать и другие процедуры.

Девушка добавила, что некоторые пациенты жаловались, что в этой клинике пациентов обманывают на деньги.

Напомним, пациентка престижной клиники пластической хирургии на Васильевском острове в Санкт-Петербурге скончалась после проведенной в ней операции по липосакции.

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