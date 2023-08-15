Полицейский сбил шестилетнюю девочку на пешеходном переходе

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В городе Карасук Новосибирской области неизвестный сбил девочку на пешеходном переходе, сообщает MK.RU.
Шестилетнего ребенка госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести, а сам водитель скрылся с места преступления. Виновника ДТП объявили в розыск, и вскоре выяснили, что автомобиль, участвовавший в аварии принадлежит сотруднику МО МВД России «Карасукский».
Спустя четыре дня после ДТП сотрудник правоохранительных органов самостоятельно явился в пункт ГИБДД и сдался с повинной.
Полицейского, который сбил ребенка на пешеходном переходе, не выполнил свои служебные обязанности во время ДТП, а затем и вовсе скрылся с места происшествия уволят из органов.
За совершенные преступления он будет отвечать по закону, отметили в СМИ.
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Спустя четыре дня после ДТП сотрудник правоохранительных органов самостоятельно явился в пункт ГИБДД и сдался с повинной.
За совершенные преступления он будет отвечать по закону, отметили в СМИ.
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Евгения Парфентьева