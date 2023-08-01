Полицейского и его бывших коллег арестовали по делу об убийстве школьницы в 2010 году

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Сотрудника МВД и двух его бывших коллег арестовали по делу об убийстве школьницы в 2010 году в Усть-Тарском районе Новосибирска, сообщает пресс-служба управления судебного департамента по региону.
Напомним, девочка пропала 2 марта 2010 года. 14-летняя школьница возвращалась домой с дискотеки, однако, до места назначения так и не дошла. Все эти годы родственники терялись в догадках, и вот, 28 июля 2023 года по подозрению в ее убийстве задержали сотрудника полиции Александра Кунца и двух его бывших коллег - Максима Кудрявцева и Евгения Бартоломея.
По предварительной версии суда, один из бывших полицейский сбил школьницу, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Избавились от тела мужчины сообща, чтобы скрыть следы преступления. Предполагается, что после аварии девочка еще была жива.
Кунца, Кудрявцева и Бартоломея заключили под стражу до 18 сентября 2023 года.
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По предварительной версии суда, один из бывших полицейский сбил школьницу, находясь за рулем в нетрезвом состоянии. Избавились от тела мужчины сообща, чтобы скрыть следы преступления. Предполагается, что после аварии девочка еще была жива.
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Евгения Парфентьева