Полиции пришлось выстрелить, чтобы взять мэра Дмитровограда

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Мэра города Дмитровоград в Ульяновской области Андрея Большакова задержали, применив стрельбу, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, сегодня утром Большаков как обычно приехал в мэрия на работу, однако, на парковке его уже ждали сотрудники Следственного комитета. Мэр заперся в машине и не хотел выходить.
Силовикам пришлось сделать предупредительный выстрел, чтобы задержать Большакова.
Только из машины мэра изъяли миллион рублей, сейчас обыски происходят на его рабочем месте.
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Евгения Парфентьева