Полиция ищет участников массовой драки в столичном ТЦ «Ривьера»

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Полиция устанавливает личности тех, кто устроил массовую драку в торговом центре «Ривьера» на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе московского главка МВД РФ, передает РИА Новости.
«В полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в торговом центре на Автозаводской улице. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции», - говорится в сообщении.
Однако по прибытии полицейских все участники драки успели скрыться. Таким образом, полиция устанавливает подробности конфликта. Опрашиваются свидетели и изучаются камеры видеонаблюдения. Участников массовой драки разыскивают для задержания.
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