Полиция Москвы переходит на усиленный режим из-за пропалестинских протестов

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Полиция Москвы и Подмосковья переходит на усиленный режим службы из-за массовых протестов мусульман по всему миру, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на источники.
По информации СМИ, усиление рабочего режима правоохранителей связано с пропалестинскими протестами, которые сейчас бушуют по всему миру.
Сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.
Вчера в крупнейших городах мира бушевали пропалестинские митинги, участники которых требовали прекратить огонь в секторе Газа. Демонстрации прошли в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и многих других городах.
Так, например, в Вашингтоне участникам митинга удалось прорваться в одно из помещений Белого дома.
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Сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.
Так, например, в Вашингтоне участникам митинга удалось прорваться в одно из помещений Белого дома.
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У Капитоля в Вашингтоне собрались сотни пропалестинских демонстрантов
У МУС в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих
Евгения Парфентьева