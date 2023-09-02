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Полиция начала проверку по факту дискредитации ВС РФ актрисой Лией Ахеджаковой

02 сентября 2023, 17:26
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по факту дискредитации Вооружённых сил РФ (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Причиной разбирательств стало то, что после своего спектакля Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом. Театральная постановка с участием актрисы прошла в немецком городе Бремен 27 июня.

По итогу проверки актрисе будет вынесено наказание в виде штрафа или административного ареста.


Уточняется, что провести соответствующую проверку потребовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, действия Ахеджаковой, являющейся гражданкой России, дискредитируют Россию. В связи с этим активист предложил лишить артистку наград и почётных званий.

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#проверка
#актриса
#мвд
#украина
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Осужденный за смертельное ДТП заключенный сбежал из свердловской колонии
02 сентября 2023, 18:01

Фото: istockphoto/OlFedv

В городе Камышлов Свердловской области заключенный совершил побег из колонии-поселения №45 ГУФСИН России в поселке Восточный Камышловского района. Житель Алапаевска Иван Григорьев бежал еще 30 августа, но сообщение о побеге появилось только сегодня.
В колонию 31-летний мужчина был отправлен за то, что по его вине произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. К тому же, он скрылся с места аварии. К месту отбывания наказания Иван Григорьев прибыл 21 июня. Среди особых примет бежавшего заключенного —татуировка в виде льва на левой кисти и татуировки на предплечьях обеих рук.

Среди всех мест лишения свободы колония-поселение отличается самым мягким и либеральным режимом. Здесь нет тотального контроля, строгих тюремных условий с запирающимися камерами и решетками на окнах. Заключенные пользуются определенной свободой в пределах ограниченной территории. Соответственно, и побег отсюда совершить легче, нежели из тюрьмы или колонии с классическим режимом.

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#происшествие
#колония
#аварии
#человек
#мужчина
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Скончался актёр Алексей Янин, переживший в 2015 году тяжёлый инсульт
02 сентября 2023, 12:17

Фото: iStock/Boris Ipatov

Актёр Алексей Янин, на счету которого более 30 ролей в фильмах и сериалах, скончался в возрасте 40 лет. Об этом сообщается на сайте Российского академического молодёжного театра (РАМТ), в котором около 20 лет служил артист.
В 2015 году у Янина случился тяжёлый инсульт, с последствиями которого он боролся последние восемь лет.
Место и время прощания с актёром пока не определено.

У него осталась жена Дарья Клюшникова, участника «Фабрики звёзд – 5» и сын Андрей.

Ранее сообщалось, что 31 августа в возрасте 64 лет скончалась советская и российская актриса Людмила Мелешко, известная по роли в сериале «Каменская-2». Последней ролью актрисы стала кинокартина режиссёра Дмитрия Астрахана «Тёмная ночь».

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Египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед скончался в возрасте 94 лет

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#смерть
#актёр
#москва
#театр
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Египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед скончался в возрасте 94 лет
02 сентября 2023, 06:04

Фото: iStock/SergiyPankratov

Египетский миллиардер Мухаммед Аль-Файед скончался на 95-м году жизни, сообщил телеканал Sky News. Предприниматель более 60 лет жил и вел бизнес в Великобритании.
C 1997 по 2013 год Мухаммед Аль-Файед был владельцем английского футбольного клуба Fulham, который позже продал бизнесмену из Пакистана Шахиду Хану.

Старший сын миллиардера Доди Аль-Файед встречался с принцессой Дианой после ее развода. Как отметил телеканал, известие о смерти бизнесмена появилось через день после 26-й годовщины со дня смерти его сына и принцессы Дианы.

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Минобороны: ВСУ попытались атаковать Крымский мост с помощью морского беспилотника
02 сентября 2023, 02:20

Фото: iStock/Oleg_Elkov

Российские пограничники обнаружили и уничтожили в акватории Чёрного моря морской беспилотник ВСУ, который попытался атаковать Крымский мост. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Российское военное ведомство пояснило, что новая попытка террористической атаки была предпринята киевским режимом 1 сентября, около 23:15 мск. Для этого Вооружённые силы Украины (ВСУ) использовали полупогружной безэкипажный катер.

Как сообщил Telegram-канал «Рыбарь», судя по всему, Крымский мост пытались атаковать не один, а два БПЛА. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.

Ранее Минобороны сообщало, что вечером 1 сентября в небе над Белгородской областью были перехвачены и сбиты с разницей в несколько часов два беспилотника ВСУ.

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#минобороны рф
#бпла
#крымский всу
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В Чёрном море уничтожен морской беспилотник ВСУ, который пытался атаковать Крымский мост
02 сентября 2023, 00:45

Фото: iStock/Ekaterina_Utorova

Украинский морской беспилотник был обнаружен и уничтожен в акватории Чёрного моря при попытке атаковать Крымский мост, сообщили в Минобороны России.
Как пояснили в российском оборонном ведомстве, очередная попытка террористической атаки киевского режима была предпринята около 23:15 мск 1 сентября полупогружным безэкипажным катером Вооружённых сил Украины (ВСУ).

По сообщениям Telegram-канала «Рыбарь», пытавшихся атаковать мост беспилотников было два. Один из них российские пограничники уничтожили из стрелкового оружия на южной стороне Керченского пролива, а второй — в 15-20 километрах южнее мыса Железный Рог в Краснодарском крае.

До этого в МО РФ сообщили, что над Белгородской областью около 23:00 мск 1 сентября был перехвачен украинский беспилотник, попытка Киева совершить теракт на территории РФ пресечена.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет только лишь расти.

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В небе над Белгородской областью сбит украинский беспилотник

В офисе Зеленского заявили, что число атак беспилотников на Россию будет расти

#всу
#чёрное море
#крымский мост
#беспилотник
#минобороны рф
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Гладков: ПВО сбила две воздушные цели в Белгородской области
01 сентября 2023, 23:34

Фото: РИА Новости/Антон Вергун

В Белгородской области дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили две воздушные цели. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели», — написал Гладков. По его словам, это произошло в Яковлевском городском округе, а также в Корочанском районе области.

По предварительной информации, ни пострадавших, ни разрушений нет. Оперативные службы региона сейчас заняты выяснением того, остались ли какие-то последствия данных инцидентов на земле.

Несколько часов назад в Минобороны России заявили, что в небе над Белгородской областью около 21:15 мск был сбит украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что наблюдается рост числа атак неопознанных беспилотников, запущенных с территории Российской Федерации, и число этих атак будет только лишь расти

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#пво
#бпла
#белгород
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Детский тренер ФК «ЦСКА Ватутинки» чуть не задушил мальчика в подъезде
01 сентября 2023, 21:00

Фото: iStock/vmargineanu

В Коммунарке детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов чуть не задушил соседского девятилетнего мальчика в подъезде своего дома. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, девятилетний мальчик гулял с друзьями во дворе своего дома. В момент, когда ребенок держал открытой входную дворе в подъезд, оттуда вышел мужчина. Ему не понравилось, что дверь удерживается, тогда он схватил мальчика за капюшон, затащил в подъезд и начал душить.

После нападения мать пострадавшего сразу вызвала скорую помощь и полицию. Медики зафиксировали у мальчика травмы шеи, смещение позвонков и сильное стрессовое состояние.

По описанию ребенка соседи сразу вычислили соседа, который напал на него. Им оказался детский тренер футбольного клуба «ЦСКА Ватутинки» Евгений Иванов. Уже два месяца женщина не может добиться для него наказания. На ее заявления в полицию, прокуратуру и СК она получает лишь отписки. Ребенок вынужден временно проживать у бабушки, так как теперь боится гулять в своем дворе.

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#мальчик
#ск
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Подмосковные спасатели вызволили из канавы инвалида-колясочника
01 сентября 2023, 20:59

Фото: Мособлпожспас

Работники Мособлпожспаса помогли выбраться из ловушки мужчине с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Инцидент произошёл в садоводческом товариществе «Крот» в Солнечногорском городском округе. В единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонил инвалид-колясочник. Он сообщил, что пытался объехать установленный на дороге шлагбаум и съехал в придорожную канаву. Выбраться из ловушки самостоятельно он не смог. 
 
Прохожие игнорировали его просьбы о помощи и проходили мимо. Прибывшая на место вызова дежурная смена вызволила инвалида и помогла ему объехать шлагбаум. 
 
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#происшествие
#чп
#солнечногорск
#подмосковье
#московская область
#безопасность
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В результате ДТП в Волгограде погибли двое детей
01 сентября 2023, 20:55

Фото: istockphoto.com/Galina Vetertsovskaya

Двое детей погибли в аварии из-за столкновения автомобиля Renault с отбойником на мосту через Волгу в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«В результате ДТП погибли двое детей 10 и 11 лет», — приводит РИА Новости уточнение ведомства.

Отмечается, что авария произошла из-за того, что водитель автомобиля не справился с управлением.

До этого сообщалось, что два человека погибли в результате столкновения трех легковых авто и грузовика в Красноярском крае. Трагедия произошла на 1 040 км трассы в Канском районе Красноярского края в 17:00. По предварительным данным, водитель авто не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с грузовиком. Большегруз, в свою очередь, тоже вытолкнуло на встречку, где в него врезались еще две легковые машины.

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