Полиция начала проверку по факту дискредитации ВС РФ актрисой Лией Ахеджаковой

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Главное управление МВД России по Москве начало проверку в отношении народной артистки России Лии Ахеджаковой по факту дискредитации Вооружённых сил РФ (ВС РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Причиной разбирательств стало то, что после своего спектакля Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом. Театральная постановка с участием актрисы прошла в немецком городе Бремен 27 июня.
По итогу проверки актрисе будет вынесено наказание в виде штрафа или административного ареста.
Уточняется, что провести соответствующую проверку потребовал глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. По его мнению, действия Ахеджаковой, являющейся гражданкой России, дискредитируют Россию. В связи с этим активист предложил лишить артистку наград и почётных званий.
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По итогу проверки актрисе будет вынесено наказание в виде штрафа или административного ареста.
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Анастасия Чинкова