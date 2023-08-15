Полиция начала штурм Киево-Печерской лавры

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Полиция начала штурм трех корпусов Киево-Печерской лавры, сообщили представители УПЦ в своем Telegram-канале.
«Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры. Как сообщают из Киево-Печерской лавры, полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус», - прокомментировали ситуацию представители УПЦ.
В канонической УПЦ добавили, что в корпусах, на которые напала полиция, живут как паломники, так и монахи. В то же время полиция штурмует лавру с автоматами.
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