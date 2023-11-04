Полиция оштрафовала воронежцев за катание в ванне, привязанной к машине

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Полиция привлекла к ответственности нескольких молодых людей, которые катались в привязанной к машине ванне по центру Воронежа. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Воронежской области.
Отмечается, что видео с катающимися в ванне молодыми людьми попало в сеть, где его и заметили правоохранительные органы.
Инспекторы ГИБДД оштрафовали 21-летнего владельца автомобиля Honda, который 3 ноября в районе 20:45 возил по центральным улицам города своих друзей, сидящих в ванне.
Уточняется, что он привлечён к ответственности сразу по двум статьям КоАП о перевозке пассажиров вне кабины автомобиля, а также за перемещение по дорожной полосе, специально выделенной для маршрутных транспортных средств.
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Инспекторы ГИБДД оштрафовали 21-летнего владельца автомобиля Honda, который 3 ноября в районе 20:45 возил по центральным улицам города своих друзей, сидящих в ванне.
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Анастасия Чинкова