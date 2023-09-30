Полиция Петербурга разыскивает пожилого мужчину с саблей

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К сожалению, разборки на дорогах иногда происходят даже с применением оружия. Однако нечасто бывает, что в качестве оного конфликтующие используют саблю, как это произошло на улице Композиторов в Санкт-Петербурге.
Он вернулся к своему автомобилю, достал оттуда что-то среднее между саблей и самурайской катаной и принялся... рубить машину 50-летнего военного пенсионера. Тот приоткрыл было дверь автомобиля, но агрессивный ронин едва не проткнул ему голову. Намахавшись катаной, самурай сел в машину и скрылся с места происшествия. Теперь его разыскивает полиция.
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Александр Бойцов