Полиция пришла к гадалке, которая делала расклад на судьбу Зеленского

Фото: istockphoto/HappyNati
Во время прямой трансляции на стриминговой площадке к гадалке, разговаривающей на украинском языке, пришла полиция.
Гадалка делала таро-расклад на президента Владимира Зеленского, спустя время, к ней в дом ворвались полицейские.
«МК» пишет, что девушка разложила на столе 9 карт. Открыв первые три, она сказала, что президент становится всё более агрессивным и чаще поддаётся эмоциям. Открыв следующие три карты, сказала, что все решения Зеленского носят краткосрочную выгоду. Раскрыв последние три карты, гадалка завила, что украинский президент окружает себя людьми, похожими на него: все они любят власть и деньги.
После этих слов трансляцию прервал стук в дверь, за которой кто-то крикнул: «полиция». Гадалка попросила своих зрителей подождать. Она открыла дверь и к ней вошли правоохранители. Дальнейшая судьба женщины после задержания неизвестна.
Ранее сообщалось, что в украинских барах начали бойкотировать алкогольный коктейль из-за России. The Washington Post пишет, что украинцы считают, что употребление коктейля Aperol Spritz поддерживает Россию, из-за чего в местных барах начали его бойкотировать. Несмотря на заявления компании о прекращении рекламных акций и сокращении бизнеса в РФ, на Украине эти заявления воспринимаются банальностью.
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«МК» пишет, что девушка разложила на столе 9 карт. Открыв первые три, она сказала, что президент становится всё более агрессивным и чаще поддаётся эмоциям. Открыв следующие три карты, сказала, что все решения Зеленского носят краткосрочную выгоду. Раскрыв последние три карты, гадалка завила, что украинский президент окружает себя людьми, похожими на него: все они любят власть и деньги.
Ранее сообщалось, что в украинских барах начали бойкотировать алкогольный коктейль из-за России. The Washington Post пишет, что украинцы считают, что употребление коктейля Aperol Spritz поддерживает Россию, из-за чего в местных барах начали его бойкотировать. Несмотря на заявления компании о прекращении рекламных акций и сокращении бизнеса в РФ, на Украине эти заявления воспринимаются банальностью.
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Мария Фирсова